Aprobaron programa para reducir deudas en hospitales de Miami-Dade

Los hospitales de Miami-Dade presentan un déficit de Medicaid, por ello la Junta de Comisionados del condado aprobó un programa para reducir las deudas.

Los hospitales en el área de Miami se están enfrentando seriamente a este déficit, debido a que prestan servicios a casi el 17% de los afiliados a Medicaid (programa de salud del Gobierno de Estados Unidos para la gente necesitada) de todo el estado; y solo reciben 60 centavos de reembolso por cada dólar que gastan para brindar los servicios de Medicaid a sus pacientes.

Sin embargo, cuando los hospitales se ven afectados por estas enormes pérdidas, no logran brindar la atención necesaria a los ciudadanos.

En vista de la situación en pleno repunte de COVID-19, el pasado miércoles; la Junta de Comisionados de Miami-Dade aprobó por unanimidad la ordenanza para crear el Programa de Pagos Dirigidos por Hospitales de Medicaid (DPP).

El programa de pagos brindará a los hospitales de Miami-Dade la oportunidad de desbloquear fondos federales para colaborar en el cierre de la brecha de reembolso.

El senador René García, patrocina la legislación que ofrecerá un alivio financiero a los hospitales del condado; que caen en la cantidad de $524 millones en costos de Medicaid no reembolsados anualmente.

La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava comunicó, «Estoy muy complacida de que la Comisión del Condado apoyó unánimemente este programa innovador para obtener más fondos para cubrir los costos de atención de nuestros residentes de bajos ingresos. Nuestros hospitales locales tratan a los pacientes con profesionalismo y compasión. merecen nuestro apoyo para que puedan satisfacer las necesidades de atención médica de las familias de Miami-Dade».

