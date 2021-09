Difunden todas las fotos de Chyno Miranda con la otra, desde su WhatsApp

A finales del mes de agosto se filtraron unas fotografías en las que se ve al cantante venezolano con otra mujer que no es su esposa. Las mismas se divulgaron antes de la confirmación de Natasha y Chyno sobre su separación.

La separación del cantante Jesús Miranda, conocido como Chyno, de su esposa, la modelo y empresaria Natasha Araos, no dejan de causar polémica en redes. Y es que una nueva controversia se teje en torno a la vida sentimental del artista. El lunes 30 de agosto se filtraron unas fotos de él con otra mujer.

Los periodistas Javier Ceriani y Elisa Beristain, del programa Chisme No Like, divulgaron las imágenes en las que se ve al intérprete de Mi niña bonita acostado en una cama con una mujer que no es Natasha. En una de las fotografías salen pegados y sonrientes, mientras que en la otra visual la mujer le da un beso en la mejilla a Chyno.

Hasta este 4 de septiembre se desconoce la identidad de la chica que sale con Chyno Miranda en las fotografías. Lo cierto es que las imágenes se retiraron del perfil del WhatsApp del venezolano. Los periodistas de dicho programa de televisión sostienen que fue la misma Araos quien las eliminó.

El conductor del mencionado programa fue quien divulgó los rumores de la separación de Natasha y Chyno.

Estas fotografías se hicieron aún más conocidas y escandalosas, porque el miércoles 1 de septiembre ambos aceptaron que están separados desde hace un año. Las imágenes salieron en el programa de chismes dos días antes de la confirmación de la modelo y el artista. En un video conmovedor cuentan a sus seguidores que se separaron en buenos términos.

«Tengo que confesárselos y ser sincero con todos, yo la irrespeté a ella como esposa, irrespeté mi hogar también y bueno… no estamos juntos como pareja desde hace más de un año; sepan eso”, confirmó el exintegrante del dúo Chino y Nacho, con la voz entrecortada.

