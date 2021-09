La agonía que sufre un preso dentro de un centro penitenciario en Bolívar

Las denuncias sobre las condiciones del sistema penitenciario en el estado Bolívar son constantes, graves, dramáticas y forman parte del portafolio de los problemas más hondos que afectan a la sociedad venezolana.

Debido a esto, en este trabajo conocerás cuál es la condición de un privado de libertad. También, el estado de deterioro en el que se encuentra el único centro penitenciario en la zona minera.

Agonía de un recluso dentro de un centro penitenciario en Bolívar

En la cárcel de Vista Hermosa, ubicada en Ciudad Bolívar, el único centro penitenciario que existe en la ciudad no posee comedor, no cuenta con servicio de lavandería ni áreas recreativas. Tampoco cuenta con áreas de visita en buen estado, no dispone de servicios higiénicos, no posee servicio de agua potable, no ofrece servicio de recolección de basura y no cuenta con servicio médico.

Por otro lado, la situación de riesgo de enfermedad y muerte de estas personas en la cárcel de Vista Hermosa es enorme. Esto dada la precariedad de los servicios mínimos que se requieren para garantizar apenas la vida.

La normativa venezolana reconoce expresamente a los privados de libertad como sujeto de derechos. En efecto, el artículo 272 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) establece que «el Estado garantizará la rehabilitación del

interno o interna y el respeto de sus derechos humanos».¿Este artículo se cumple dentro de las cárceles?

En este sentido, Maritza Romero, abogada penalista, en entrevista para Todos Ahora indicó que en el centro penitenciario de Bolívar se violan los derechos humanos de los reclusos. Esto debido a los malos tratos que reciben los privados de libertad por parte de algunos funcionarios policiales. Además, indicó que dentro de la cárcel de Vista Hermosa no existe respeto por el artículo 272

«En el centro penitenciario todas las necesidades de mi hijo recae en mis manos», dijo.

El miedo de los familiares

Por su parte, la madre de un recluso que prefirió no dar su nombre por miedo a que le prohibieran la entrada a la cárcel de Vista Hermosa, indicó a esta redacción que todo lo que su hijo necesita recae en manos de ella.

Asimismo mencionó que la precariedad alimentaria, la falta de agua apta para el consumo humano, el amontonamiento de reclusos sin posibilidad de espacio mínimo y privacidad, así como la casi inexistencia de servicios médicos, hace que recaiga sobre las familias.

«La casi total responsabilidad de suministrar lo que el Estado ha dejado de garantizar recae en mis manos. Con lo que incumplen sus deberes fundamentales con los privados de libertad», denunció la entrevistada.

Datos sobre la situación de los centros penitenciarios

Por otro lado, de acuerdo a un Informe del Observatorio Venezolano de Prisiones, refleja que hay actualmente 173 muertos. También 268 heridos en los penales venezolanos.

Además señalan que 70 % de los presos tiene entre 18 y 30 años, mientras que más del 40 % de los recintos registra una sobre población «en condición de urgencia», dado el nivel de hacinamiento, estimado en 54 %.

Finalmente, la organización Una Ventana a la Libertad (UVL), en su informe 2021 sobre la Situación de los Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad en los Centros de Detención Preventiva de Venezuela, indica que los centros penitenciarios no hay condiciones para que se respeten los derechos humanos de los privados de libertad.