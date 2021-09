«Lo certifico no cambio ese trapoooo» más sobre

Ahora fue la actriz Marlene de Andrade quién respondió a los señalamientos que hizo Alicia Machado en contra de su esposo, el presentador venezolano Winston Vallenilla.

La protagonista de “Trapos íntimos”, salió en defensa de su marido y aseguró que “no cambia su trapo”, haciendo referencia al comentario realizado por Machado en el reality show de “La Casa de los Famosos”.

“Lo certifico. No cambio ese trapo por publicidades engañosas de lavadoras fundidas y que no agarran rectificación. Alicia Machado, ya que los trapos o trapitos no te funcionan, prueba con otras cosas y a lo mejor te curas de esas frustraciones”, escribió De Andrade.

Horas antes Winston Vallenilla se pronunció acerca de los señalamientos de Machado y dijo: “Arregle la lavadora que, de tanto uso, no hay ropita ni ropa que ahí se lave”, expresó.