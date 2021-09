¿Por qué Johan Santana no ingresó al Salón de la Fama del Béisbol Venezolano?

Vamos a analizar porque el ex grandeliga Johan Santana no fue elegido para el Salón de la Fama del Béisbol Venezolano.

Cómo ya es sabido se dieron a conocer los resultados de las elecciones para el ingreso al Salón de la Fama del Beisbol Venezolano, donde fueron elegidos Robert Pérez, Bob Abreu y Edgardo Alfonzo.

En la boleta que se le dio a cada periodista tenían la opción de votar hasta por 6 candidatos, que estaban allí entre otros Ramón Hernández, Andrés Galarraga, Alex Delgado, Omar Daal, y también el dos veces ganador del premio Cy Young de la Liga Americana y primer pitcher con 20 juegos ganados en la MLB cómo lo es Jhoan Santana.

El Gocho fue una absoluta sensación en el año 2004 cuando logró las 20 victorias y ganó por primera vez para Venezuela, lanzando con los Mellizos de Minnesota el premio Cy Young, el cual repitió en el año 2006 con el mismo equipo ganando la triple corona del pitcheo.

Ahora bien, Santana no fue elegido y quedó con el 63% de los votos, por lo que causa una gran intriga porque el no fue elegido en su primer año.

Hay las versiones que pueden decir que porque Santana no brilló en Venezuela cómo en las Grandes Ligas, pero entonces porque aparece en la boleta.

Si un jugador aparece en una boleta de votación para ingresar al Salón de la Fama del Béisbol Venezolano, es porque tiene todos los requisitos para ser elegido, ya que es una selección que hacen y colocan a los peloteros y demás personalidades allí, no es una consignación de los rosters de todos los equipos.

Entonces, quien aparece en la boleta es porque merece ser elegido y es cuestión de los electores decidir quien entra y quien no, pero si es por el argumento de que brilló en la MLB y no en la LVBP, no es válido porque el Salón de la Fama es del Beisbol Venezolano, no de la LVBP.

En el caso de Jhoan Santana, con Magallanes no lanzó como lo hizo con los Mellizos, pero quedó de segundo en la votación para el novato del año en la temporada 1998-1999, recuerdo además la joya de pitcheo que tiró en la final vs Cardenales en la 2000-2001 y por supuesto el juegazo que le ganó en la final a los Tigres de Miguel Cabrera en la zafra 2001-2022.

Pero insisto, se trata de un templo de los inmortales de la pelota venezolana, cuando Santana se subió a la lomita y ganó esos dos premios Cy Young, o lanzó el juego sin hits ni carreras con los Mets de Nueva York ante los Cardenales de San Luis en la temporada 2012, no dejó de ser venezolano por eso y mucho menos perdió su identidad cómo el gocho de su querida Tovar.

Entender las votaciones para el Salón de la Fama del Béisbol Venezolano es bien complejo, porque pareciera que existe en el aire esa confusión y entonces considero que no fue elegido porque las personas que no lo marcaron en su boleta, pueden ser del criterio que el zurdo de oro de los Mellizos no brilló en el Béisbol Venezolano sino en la MLB.

De ser así, están errados porque insisto, Jhoan Santana no deja de ser venezolano por triunfar en las Grandes Ligas, entonces si debió ingresar al Salón de la Fama del Béisbol Venezolano en su clase 2021.