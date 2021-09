Adriana Azzi: Horóscopo del 6 de septiembre de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 6 de septiembre de 2021 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Amor.

Número de suerte: 564

Debes mejorar la forma de hacer algo para que veas el cambio que tendrás. Nuevos éxitos. Sé más espiritual y pídeles a tus santos y dios que te abran los caminos. Deja los conflictos y malas palabras. Discusiones en la calle que debes detener. Reunión con la familia por problema de un hermano.

Trabajo: Algo con papeles legales. Convencerás de un proyecto a un grupo. Logras pasar un límite.

Salud: Vitalidad.

Amor: Personas amigas de una religión que te ayuda. Todo lo negativo se cae y sales adelante.

Parejas: Cambios de idea en lo que quieres decirle a tu pareja. Buenas energías en lo que quieres.

Solteros: Se consolida un nuevo empleo. Baños espirituales. Ganancias en negocio. Estarás averiguando el precio de una vivienda.

Mujer: Firmas un documento. Operación pendiente que debes realizar. Pide a tus santos lo que quieres lograr.

Hombre: Sorpresas con una amiga. Deja las indecisiones. Solo dios te ayuda. Juegos de palabra con tu pareja.

Consejo: Confía en tus fuerzas.

Tauro

Palabra clave: Enamoramiento.

Número de suerte: 862

Estarás de compras en centro comercial de muchas escaleras. Hombre de cuidado que no es de fiar. Comida especial en un grupo de trabajo. Indecisiones por viaje. Te reúnes con muchas personas. Hombre de poder que te busca. Llamadas urgentes y buenos noticias. Logros.

Trabajo: Estarás contento ya que logras vencer un jefe en trabajo y por estudio profesionales.

Salud: Mareos.

Amor: La prosperidad está en tus manos. Llamada de alguien especial que te dice que te ama y le haces falta.

Parejas: Cuídate de los engaños que todo cambia a tu favor. Gran facilidad para obtener la solución de un problema.

Solteros: Tú llevas la batuta en un grupo. Te sientes presionado. Personas que te valoran te buscan.

Mujer: Debes cambiar y transformar tu forma de pensar. Logras un crédito. Grandes proyectos.

Hombre: Una persona que se va de este mundo y te duele mucho. El sol sale para ti en el amor.

Consejo: Todo se activa lo deseado llega a tus mano.

Géminis

Palabra clave: Compañía.

Número de suerte: 681

Nuevos proyectos. Resuelves un contrato que no te conviene. Malestar en el estómago por comidas con grasa. Cuidado con las promesas y no lo cumples. Pagaras facturas pendientes. La rueda de la fortuna anuncia buenas noticias. Compra de una tela para uniforme.

Trabajo: Nuevas experiencias. Hecho curioso con un código o mensaje. Debes prestarle atención a un concejo que te dan.

Salud: Ansiedad.

Amor: Celebraciones en lugar íntimo. Alguien que se te insinúa y es conocido. Enamoramiento pasajera.

Parejas: Debes fortalecer las relaciones sociales. El que te quiere no te maltrata.

Solteros: Llegas a un sitio donde hay muchas personas. Se presenta una emergencia con conocidos.

Mujer: Cuidado con un dinero que se puede perder. Consigues seguridad en algo familiar.

Hombre: Evolución. Mudanzas. Superación profesional. Algo con un premio. Recibes un documento.

Consejo: Busca el equilibrio entre lo interno y externo.

Cancer

Palabra clave: Buscar.

Número de suerte: 227

Conversaciones donde concretas una fecha. Noches pasionales y alegrías. Hay una mujer que te necesita y tú también pídele que te ayude. Después de muchos sacrificios logras lo que quieres. Trabaja por lo que consideras tuyo. Habrá una gran celebración. Pasiones que se desatan.

Trabajo: Cambios en la rutina laboral. No puedes hacer todo tú solo (a) busca la ayuda que necesitas.

Salud: Cuidado con los vicios.

Amor: Persona melosa y romántica que se acerca con buenas intenciones. Alguien del pasado que te busca.

Parejas: Mejora la vida espiritual o cambias de casa. Debes aceptar los cambios. Te abres a nuevos negocios.

Solteros: El amor estará en perfecto orden. Recibes el crédito que quieres para comprar algo.

Mujer: Deja que los demás hagan su vida y sigue la tuya. Todo continua no hay finales.

Hombre: Ideas para hacer cambios en tu casa. Te involucras con personas negativas. Muchos desgates.

Consejo: Recuerda la fuerza del equilibrio.

Leo

Palabra clave: Reencuentro.

Número de suerte: 707

Una persona que ha servido de guía y está pendiente de ti te ayuda. Compra de la lotería que ganas. Madre que te habla de un familiar y habrá una pequeña discusión. El amor llega a tu vida. Conversación con tu padre en tu casa donde aclaran unas diferencias. Algo con juegos que no te gusta.

Trabajo: Sales de la rutina. Nuevas aperturas y oportunidades. Alguien del pasado que le ves caer que te hizo daño.

Salud: Tratamiento médico.

Amor: Compras con ser querido. Mudanza con tu pareja. Alegrías. Buenos momentos.

Parejas: Quieres cambiar de empleo. Dinero que te llega y solucionas cosas. Te cancelan algo pendiente.

Solteros: Cuidado con comidas nocturnas. Respeta a los demás en sus decisiones. No discutas con socios.

Mujer: Pon en orden tu casa. Cambio de profesión. Buscaras estabilidad en tu vida. Cambios económicos.

Hombre: Cuidado con traiciones de personas cercana. No puedes hacer lo que tú quieres debes contar con tu pareja o con quien estas.

Consejo: Hay un tiempo para la reflexión.

Virgo

Palabra clave: Adoración.

Número de suerte: 806

No le eches la culpa a otros de tus errores. Algo con una libertad de una persona que te dará alegrías y celebraciones. Estarás pendiente de resolver algo con unos amigos. Pagos atrasados que te preocupan. Debes cuidar la posición. Comida especial en casa de conocidos. Superas perdida.

Trabajo: Reunión con socios. Se disuelve una sociedad. Cambio laboral. Arreglos en oficina.

Salud: Molestia en la piel.

Amor: Enamoramiento en sitio de estudios. Agotamiento físico y mental por situación de enamoramiento.

Parejas: Algo especial que llega a tu vida. El cambio de tu soledad. Colocaras algo en su lugar.

Solteros: Hermanos que te buscan por problemas de salud. Se honesto (a) con tu entorno.

Mujer: Estarás con mucho estrés deja los problemas de los demás. Nuevas oportunidades.

Hombre: Tomas una gran decisión. Nuevos problemas con posibilidades de solución. Ayudas a un amigo.

Consejo: Llegó la hora de iniciar lo que quieres.

Libra

Palabra clave: Palabra.

Número de suerte: 905

Decisiones importantes por operación pendiente. Cambios en los negocios. Veras como crece una relación con una nueva persona. Embarazo en puerta. Noticias con niños con alegrías. Celebraciones por graduaciones. Tendrás la fuerza para hablar con un ser querido. Compras en tu hogar necesarias.

Trabajo: Bienestar y riqueza. Temores que enfrentar. No te unas a un grupo que es conflictivo.

Salud: Estabilidad.

Amor: Enamoramiento en sitio nocturno. Búsqueda de claridad. Regalo de flores. Cuida lo que tienes.

Parejas: Te encuentras con personas de poder. Nuevas oportunidades. Capacidad lógica.

Solteros: Te dirán para que organices algo en una empresa. Nuevas propuestas.

Mujer: Escucharas a personas extranjeras buscando una soluciona a problema.

Hombre: Verás las personas que te quieren de verdad. Debes ser responsable en lo que haces y quieres.

Consejo: Necesitas descansar y cuidarte más.

Escorpio

Palabra clave: Pasión.

Número de suerte: 471

Vecino que tendrá una gran tristeza por pérdida. No permitas que otros te molesten. Algo con artículo que escribes. Harás una meditación en grupo. Tienes la felicidad en tus manos no la pierdas. Deja el miedo en lo que quieres adelante no te detengas compras algo por lo que has luchado.

Trabajo: Olvida el pasado laboral. Inicias algo nuevo. Retiro de un grupo de trabajo. Verás el camino al logro en lo laboral.

Salud: Dolor de espalda.

Amor: Seducción imprevista. Hombre gritón que te busca. Ganancias en lo amoroso. Paseos nocturnos.

Parejas: Tomarás una decisión en tu casa o con tu familia. Sales adelante con niños en tu casa.

Solteros: Visitas un lugar como si fueras a comprar. Nueva presiones conflicto y confusiones.

Mujer: Compras o gastos inesperados. Cambio de look. Niños en la casa que necesitan más de tu atención.

Hombre: Firmas un contrato que te trae beneficios. Celebraciones por la compra de algo.

Consejo: Nada apurado o forzado funciona.

Sagitario

Palabra clave: Sentimientos.

Número de suerte: 388

Debes buscar más opciones en tu trabajo o lo que haces. Salidas nocturnas. Nuevas posibilidades de remodelaciones. Arreglo problema de electricidad. Debes asumir situaciones que alteran tu vida toma las cosas con calma. Hecho curioso con una pintura. Aprenderás de una persona mayor.

Trabajo: Negocio con alimentos que inicias. Nunca es demasiado por hacer las cosas y estar seguro (a)

Salud: Cólicos.

Amor: Surgen realidades emocionales. Celos. No tienes claridad en la relación que tienes.

Parejas: Tendrás un crecimiento. Cuidado no escuches los chismes de otros. Todo lo detenido tiene movimientos.

Solteros: Algo de fiesta con alegrías. Te invitaran a una fiesta. Tomarás decisiones en plano familiar.

Mujer: No te unas a personas conflictivas. Dos personas que te buscan por lo espiritual a pedirte ayuda.

Hombre: Nuevas oportunidades en tu vida. Estarás pendiente de un familiar con problemas personales.

Consejo: Dios dijo ayúdate que yo Te ayudare no te sientas solo (a).

Capricornio

Palabra clave: Vivir.

Número de suerte: 668

Cuidado con los celos que te trae problemas. No pongas problemas donde no lo hay. Estarás pendiente de alguien fuera de tu casa. Cuidado con terceros. No escuches chismes que no son verdaderos. El amor llega a tu vida. Salidas nocturnas. Algo con unas flores. Visita inesperada.

Trabajo: Propuestas. Nueva evaluación que te conviene. Asunto con medios de transporte.

Salud: Dolores musculares.

Amor: El amor está a tu lado. Estarás pendiente lo mejor que quieres para tu vida y familia.

Parejas: Estará en tus manos lo que quieres. Cumple con tus compromisos. Viaje por carretera.

Solteros: Celebraciones. Reunión importante. Debes cumplir con los compromisos. Aprobación de algo.

Mujer: Alegrías y soluciones en la salud. Te dedicaras a resolver un problema. Algo con una fiesta.

Hombre: Debes estar pendiente de tareas de adolescentes o niños. Días de gran felicidad.

Consejo: La felicidad está dentro de ti.

Acuario

Palabra clave: soltar.

Número de suerte: 882

Mejora la situación económica. Cuidado no discutas en la calle. Hombre conocido que te busca para ofrecerte un empleo. Llegas bien de un viaje. Superas una situación familiar. Paseos. Viajes en familia por disfrute. Inicias estudios. Escucha tu intuición. Nuevos avances camino abierto.

Trabajo: cuidado con lo que te quitan a te llevas de un sitio. Una nueva marcha en tu vida.

Salud: fiebre, malestar general.

Amor: cambios por tu bien emocional. Ten fe todo llega. Alegrías y celebraciones por esa persona que quieres.

Parejas: recibes una llamada reconfortante. Cambios en tu rutina. Embarazo. Alegrías. Siente que no sabes que hacer.

Solteros: Personas joven a tu lado con triunfos. Asunto con recetas de cocinas. Celebraciones.

Mujer: alguien que está siempre cerca de ti con muchos triunfos. Vences obstáculos. Nacimientos con alegrías.

Hombre: cambios y transformaciones favorables inesperado. Preocupaciones o algo que no te deja dormir.

Consejo: abre tu mente hacia el futuro.

Piscis

Palabra clave: orden.

Número de suerte: 637

Ten fe. Caminos abiertos para lograr lo que trabajas en lo laboral. Cumple con tus compromisos. Escucha tu sexto sentido y tu intuición. Reunión familiar alegrías. Entendimiento. Paz. Cuidado con los comentarios que haces en una reunión familiar. Lo detenido se pone en avance.

Trabajo: nuevas aventura en lo laboral. Ayuda al que pueda en tu sitio de trabajo. La fortuna a tu lado.

Salud: dolencias en el cuello por estrés.

Amor: ocúpate de tus sentimientos. Surgirá un acontecimiento con persona que te cambia la vida.

Parejas: estas con tu pareja ideal disfrutan cada momento. Viaje al extranjero con disfrute por carretera o avión.

Solteros: avance se activan las relaciones sociales. Dejas de estar solo (a). Dia de disfrute con amigos.

Mujer: dia de mucho movimiento en lo personal. No demuestres tu poder en otros, simplemente contáctalo dentro de ti.

Hombre: estarás descansando este dia después de mucho trabajo. Invitación a comer a la calle.

Consejo: decreta todo los días si puedo.

