Candidato opositor es atacado por la guerrilla y le dejaron una advertencia

Harold Maldonado, candidato opositor a la alcaldía del municipio Arismendi en el estado Barinas recibió una brutal golpiza por integrantes de la guerrilla denominada Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL).

De acuerdo a lo publicado por la periodista Sebastiana Barráez en el portal Infobae, Maldonado quien es integrante del partido Primero Justicia, fue atacado por dos sujetos.

Los hombres irrumpieron en el consultorio de Harold Maldonado, para golpearlo y amenazarlo con matar a toda su familia, con el fin que desista de su postulación.

«Me dijeron que ellos sabían que yo era el aspirante más fuerte a la alcaldía y que venían a pedirme que retirara mi candidatura. Respondí que yo estaba trabajando por una mejor Venezuela, para que mis hijas vivieran bien y los hijos de ellos también», comentó al mencionado medio.

LO QUE DIJO EL CANDIDATO

El también doctor Harold Maldonado relató que el pasado viernes 3 de septiembre se encontró a los hombres a las puertas de la clínica, donde habían estacionado una moto.

«No tenían capuchas. Vestían de chaqueta. Me preguntaron que, si estábamos haciendo exámenes de laboratorio y les respondí que en ese momento no, que el domingo venía el bioanalista», le dijo a Infobae.

Del mismo modo, el candidato aseguró que «si, se identificaron como miembros de las FBL» y «el acento que tenían al hablar fue netamente colombiano».

Contó que los sujetos dijeron pertenecer a «los boliches».

LA GOLPIZA

Maldonado precisó que uno de ellos le dijo que tenía un dolor y que si lo podía atender.

«Le dije que sí y abrí el consultorio. Minutos después uno de ellos sacó una pistola 9 mm y el otro una mini huzi; conozco de armas porque hace años fui militar. Pregunté si iban a atracarme y respondieron que no, que lo que querían era hablar conmigo», detalló.

«En ese momento el que tenía la pistola me dio, con el arma, un golpe en la cara, a nivel del pómulo derecho, y después con el cañón me dio en la cabeza, lo que ameritó que me tonaran cinco puntos de sutura por la herida que me causó», relató.

«Me dijeron que, así como estábamos debíamos seguir, que así estábamos bien. Insistieron en que si no desistía de mis intenciones matarían a mi familia, a mi esposa y a mis dos hijas, y de último a mí para que yo viera que la amenaza era seria».