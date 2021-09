Castro: Aún no hay evidencia científica para vacunar a menores de 12 años

El doctor Julio Castro recordó este lunes que aún no hay evidencia científica que certifique la efectividad y seguridad de las vacunas contra el coronavirus para menores de 12 años. La alerta la hace un día después de que Nicolás Maduro ratificara su intención de comenzar a vacunar en octubre a niños desde los 3 años de edad.

“Hasta tanto no haya una evidencia clara de efectividad y seguridad en niños de vacunas y tratamientos, nosotros como ciencia no podemos violentar lo que hemos aprendido en casi 800 años de avances médicos. Hasta ahora no hay certificación o evidencia clara, científica, de vacunación en niños menores de 12 años en el mundo”, alertó Castro durante una entrevista con Román Lozinski para el Circuito Éxitos.

«Hasta que no sea un hecho en el mundo, deberíamos respetar esa nomenclatura y esa secuencia», consideró.

800Noticias

Por: Reporte Confidencial