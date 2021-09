Denuncian derrame de petróleo en el sur de Maturín

Un nuevo derrame de crudo se registró en la vía al sur de Maturín, Monagas, producto de la rotura de una válvula en la brida de un oleoducto. Así lo confirmó el Secretario General de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, (FUTPV), José Bodas.

El siniestro se habría producido el viernes 3 de septiembre. Bodas manifestó que «hasta ahora tengo conocimiento que hubo un derrame en unas líneas que al parecer le estaban haciendo un trabajo a una brida, donde le estaba colocando una válvula y hubo un derrame de crudo».

El sindicalista dijo tener información que la falla dejó con heridas leves a dos trabajadores de la estatal petrolera PDVSA. “Estoy esperando la confirmación de los dos empleados que están lesionados. No sé a qué centro asistencial fueron llevados”, aclaró.

¿Qué es una brida?

En la industria petrolera se conoce como brida a un elemento que permite unir dos componentes de un sistema de tuberías y que puede ser desmontado sin operaciones destructivas, mediante una circunferencia de agujeros por donde entran unos pernos de unión.

Cuentan los vecinos

«El derrame tiene un recorrido como de 100 metros y afectando el ecosistema, además que las autoridades ‘están trabajando’, pero no he visto que resuelvan ese problema, ya que tenemos miedo qué pueda pasar después, si no se corrige esa falla de la industria petrolera», declaró Juana García, conductora de la zona

Hasta este domingo 5 las autoridades del Ministerio de Petróleo en Monagas no habían realizado un pronunciamiento al respecto sobre este nuevo accidente petrolero.

Dirigentes políticos de la región monaguense han venido denunciando diversos derrames petroleros en algunas zonas de la entidad, asegurando que ponen en riesgo la vida de personas y animales de estos parajes rurales.

Con información de RadioFeyAlegria

Por: Reporte Confidencial