Este minitelevisor solo reproduce episodios de Los Simpson

En una época en la que la tecnología de televisores es cada vez más sofisticada, este televisor de The Simpson parece un vestigio: su única función es mostrar episodios de la serie cada vez que se enciende y en una pantalla de muy baja resolución.

El televisor de The Simpson no es un producto comercial, sino que fue creado por una persona que utilizó una Raspberry Pi Zero conectada a una pequeña pantalla. El sistema contiene una tarjeta SD que almacena 11 temporadas de la serie animada, que se reproducen de manera aleatoria apenas se enciende el aparato.

La pantalla en particular no es una tecnología tan antigua como el televisor tipo CRT que se ve en la serie, ya que se trata de un pequeño panel LCD TFT conectado a la Rasperry Pi junto a un parlante. Además, ambas perillas del televisor tienen una utilidad, ya que una enciende el aparato y la otra enciende el parlante.

Los episodios se reproducen en cualquier orden y una vez que concluye uno, de inmediato comienza el siguiente. Y este televisor, a diferencia de los más antiguos, consume muy poca energía y se alimenta mediante un cable tipo USB.

El televisor de The Simpson no está a la venta —de hacerlo, habría problemas legales—, pero su autor asegura que no esperaba que su creación se volviera viral y que pronto publicará una guía para que cualquier otra persona haga su propio televisor y cargue en la tarjeta de memoria los episodios que quiera. Lo único difícil podría ser tener una impresora 3D a la mano.

Con información de DigitalTrends

Por: Reporte Confidencial