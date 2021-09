Farruko mostró en Instagram su tesoro familiar

El exponente urbano Farruko compartió con sus seguidores en las redes sociales su más preciado tesoro: su familia.

La voz de Pepas, quien es muy celoso con su intimidad y no acostumbra a exponer a sus hijos o familiares en las redes sociales, publicó este sábado una imagen junto a su ganga como él le llama. Todos los menores posaron junto a su padre, que en un emotivo mensaje deja claro que las colecciones de autos, prendas y cosas materiales son insignificantes.

“Mi ganga y si puedo tener más los tengo saben por qué cuando uno se siente solo cuando uno ya no confía en nadie son los únicos que están ahí. Mi sangre, mi legado aquí está. Mi colección de Bugattis y las prendas más hijas de p** que puedo tener. Mis tesoros los amo con mi vida y me quedo corto”, escribió el artista urbano.

Farruko alcanzó en agosto con su tema Pepas el puesto número 1 en cinco listas de Billboard, incluyendo Hot Latin Songs, Hot Dance/ Electronic Song, Latin Digital Song Sales, Latin Streaming Songs, y Dance/Electronic Streaming Songs.

El tema se ha convertido en un fenómeno mundial con millones de reproducciones combinadas y ha alcanzado el puesto número 1 en 9 países, además de ser tendencia en más de 22 territorios.

El sencillo de Farruko también se ha convertido en un éxito viral en plataformas como Reels y TikTok.

Cuestiona a la fanaticada

Aunque Farruko se vive el éxito de Pepas, el artista reconoció que es la fanaticada quien pega o no un tema y le hizo un cuestionamiento sobre el particular. El artista se refiere a que grabó y lanzó el tema cristiano Incompleto, una reflexión de su vida en una conversación con Dios. La canción fue lanzada en el abril y no recibió la misma aceptación de otros de sus temas de reguetón.

