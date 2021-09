Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional electa en 2020 y cabeza de la delegación propuesta por Nicolás Maduro, anunció a la salida de la reunión de la mesa de diálogo sostenida en Ciudad de México, que ambas partes llegaron a importantes acuerdos parciales a favor del pueblo venezolano.

Anunció con regocijo que, aunque tuvieron confrontación de ideas, se llegaron a cumplir los objetivos del diálogo.

Señaló que un primer acuerdo se trató de la ratificación de la soberanía de Venezuela sobre el territorio de la Guyana Esequiba. «Firmamos todos los miembros de la delegación un acuerdo del derecho inalienable de Venezuela sobre la Guyana Esequiba».

También anunció que hubo acuerdo sobre la protección de la economía de Venezuela; «un acuerdo sobre protección social al pueblo venezolano» que incluye el rescate de fondos de los cuales Venezuela es el único propietario.

En este sentido, se desvió de la cordialidad y sostuvo rotundo que Monomeros es una empresa que le pertenece al Estrado venezolano, y cualquier otra posición significaría un robo.

Rodríguez indicó que la facilitación de Noruega anunciará oficialmente en un comunicado los dos acuerdo parciales que se han pactados por las delegaciones.

Rodríguez dijo que ambas delegaciones continuarán sentados en la mesa de diálogo, el cual retomarán el viernes 24 de septiembre en esta misma ciudad azteca.

Declaraciones de Jorge Rodríguez tras culminar la primera jornada de negociaciones https://t.co/NEJXR7XOGc — Gabriela Gonzalez (@GabyGabyGG) September 7, 2021

The post Jorge Rodríguez a la salida del diálogo: "Se cumplieron los objetivos" +VIDEO appeared first on Medio de comunicación para la comunidad de Habla Hispana – Caraota Digital.





Por: Caraota Digital

Autor: Franklin Delgado

Fecha de publicación: 2021-09-06 22:58:53

Fuente