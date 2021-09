La trágica historia detrás del secuestro y vil asesinato de un hombre en Táchira

El hombre que fuera encontrado sin vida la noche del pasado jueves, en zona de Peribeca, Capacho Nuevo, con impactos de bala en la nuca y cabeza, estaba desaparecido desde el pasado mes junio, cuando fuera secuestrado por hombres armados en las inmediaciones de su residencia, en la fronteriza población de San Antonio del Táchira, según lo explicaron familiares del fallecido, al momento de contactar a la policía para solicitar un reconocimiento que les permitiera despejar dudas.

Así lo reseñó La Nación.

Cuando los familiares se hicieron presentes en la sede del Eje Contra Homicidios del Cicpc Táchira, explicaron que desde hace más de dos meses han tratado de conocer la suerte y paradero de Cleider Gerardo Chacón, de quien no saben nada desde el pasado 14 de junio, cuando hombres armados lo interceptaron cerca de su residencia en San Antonio y se lo llevaron, con rumbo desconocido.

Explicaron que, a través de la prensa, supieron que a eso de las diez de la noche del pasado jueves, en la vía a Peribeca, cerca de Puente Amarillo, en Capacho Independencia, habían localizado un cadáver masculino y, por las características, no descartaban que se tratara de Chacón, de 30 años de edad, cuya desaparición ya había sido reportada en la sede del Cicpc-San Antonio del Táchira.

A fin de atender la inquietud de los familiares, una comisión detectivesca se trasladó a la morgue del Hospital Central de San Cristóbal, donde estaba el cuerpo sin identificar. Mientras hacían los preparativos para el reconocimiento, les explicaron que esta persona había sido encontrada por lugareños en el sector conocido como Las Adjuntas, en vía a Peribeca, en Capacho Independencia. y presentaba dos impactos de bala, uno de ellos a la altura de la cabeza y otro en la nuca.

Para ayudar en la diligencia. les describieron la ropa que vestía: Pantalón blue jeans, buzo color azul, manga larga, con el letrero “Nike” en la parte frontal. Portaba calcetines, pero estaba desprovisto de zapatos. No tenía identificación, no había nada en sus bolsillos, y por eso fue levantado como “desconocido”. Los vecinos manifestaron que no lo conocían, ni era del sector. También aseveraron que esa noche no habían escuchado disparo alguno.

El reconocimiento resultó positivo y los familiares de Chacón fueron devueltos a la sede del Cicpc para que declararan. Manifestaron no tener detalles sobre el caso, ni conocer los motivos para su secuestro. Durante casi dos meses y medios lo buscaron a ambos lados de la frontera, en las trochas, donde aparecieron cadáveres que los hicieron movilizar, solo para comprobar que se trataba de falsas alarmas. Siempre mantuvieron la esperanza que regresaría a su casa, comentó un funcionario.

Las autoridades encargadas de la investigación no han suministrado ninguna declaración sobre el caso, pero a pesar de ello trascendió que las investigaciones están enfocadas en el entorno del ciudadano fallecido, pues las hipótesis que mayor fuerza cobran serían las de ajuste de cuentas y venganza personal. Se está investigando el entorno de Chacón, sus actividades y círculo de amigos, ya que no se descarta que haya sido víctima de algún grupo armado generador de violencia. De momento, hay algunas cosas que deben ser aclaradas con prioridad, entre ellas cuál fue el sitio donde lo mantuvieron por todo ese tiempo que estuvo desaparecido, y las posibles razones de esta acción que concluyó de manera trágica.

