Llueven criticas contra Norkys Batista por este comentario

🤦‍♂️🇻🇪🤦‍♀️Si Norkys estamos mejor, ahora hacemos días de cola para gasolina, cosa que no pasaba cuando te fuiste hace 2 años, no hay oxígeno en los hospitales, la gente se muere y no tiene ni para pagar una urna, pero “todo está bien mami”.

🎥@AlexaGomezDospic.twitter.com/QdJZG8VWgp