Los secretos de los dioses del cielo: «La vista en soluciones, no en problemas»

“LA VISTA EN SOLUCIONES, NO EN PROBLEMAS”

Cada evento deja una huella que debes seguir como lo hacen los perros policías con los objetos de un desaparecido. Los familiares lloran la tragedia, los “dioses del cielo” la estudian. Cuando te enfrentes a un fracaso, tragedia o problema, estás obligado a buscar soluciones para evitar el mismo pasado en el próximo futuro. La vida es dolor para hacerte mejor. El músculo de tu cerebro tiene que trabajar en circunstancias adversas, para hacerse más fuerte, como lo hacen los atletas para llegar a la meta. Cada vez que tengas un obstáculo, no cometas el error de angustiarte como queriendo lanzarte por la ventanilla; pon la vista en la solución, no en el problema. Saltar desde 40 mil pies de altura, va simplemente a generar una tragedia mayor. Insiste, una y cuantas veces sea necesario en desatar el nudo ¡No te ahorques con el lazo!

En nuestros “libros canónicos” se cuenta que el 24 de Junio de 1982, un Boeing 747 de British Airways procedente del Aeropuerto Internacional de Heathrow, en Londres, sobrevolaba el inmenso océano Índico rumbo a Nueva Zelanda. El capitán Eric Moody, el primer oficial Roger Greaves y el ingeniero de vuelo Barry Townley-Freeman, conformaban la tripulación y a bordo iban 12 sobrecargos y 248 pasajeros.

Cruzando el infinito cielo, chispas empezaron a golpear el parabrisas del avión, un olor a humo penetró el ambiente y algunos pasajeros pudieron observar que los motores presentaban un alarmante recubrimiento de color rojo. No había que saber sumar para calcular lo que iba a pasar. La azafata corrió hasta la cabina para informar de la novedad. La tripulación no entendía lo que les decía. Ningún instrumento marcaba irregularidad, hasta que un ciclo de eventos se puso en marcha. Primero el motor cuatro se quedó sin fuerza, luego el dos, el uno y por el ultimo el tres. Los cuatros de forma súbita estaban sin empuje.

El ingeniero de vuelo alarmado y consumido por la sorpresa:“¡No puede ser, nos quedamos sin los cuatro motores!».

El capitán sabía que tenía que ahorrar calma e insistir en conseguir la salida. Verificado los hechos, la atención se traslada de forma penetrante a la solución.¿Captaste el mensaje? Concéntrate en la solución, no en el problema. Uno es pasado, el otro es un presente del que depende tu futuro. Moody tiene como todos nosotros un inconsciente adaptativo adiestrado y de inmediato ordenó declarar “Mayday”.La llamada de auxilio obliga a todos los controladores de vuelo a poner especial atención a las necesidades y exigencias de la emergencia. Cuando sientas que pierdes fuerzas en tu empeño, no dudes en hacer tu propio llamado. Muchas veces, sin ayuda, no puedes resolver las dificultades. Haz tu Mayday, sin dudarlo, sin complejo. Un “ayúdame” a tiempo, es el mejor remedio, no esperes para pedir auxilio, mas adelante te hablaré mas sobre el tema.

EXTRACTO DEL LIBRO «LOS SECRETOS DE LOS DIOSES DEL CIELO» POR: BRAULIO JATAR ALONSO

