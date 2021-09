Ministerio de Salud ignora plaga de ratas que hay en El Algodonal

El dirigente sindical de hospitales, Mauro Zambrano denunció este jueves que desde hace meses el núcleo Luisa Cáceres de Arismendi del hospital El Algodonal, Antímano, está azotado por una plaga de ratas y el ministerio de Salud «no hace nada», pese a las denuncias.

«¿El ministro de Salud, Carlos Alvarado, se ha preocupado por cómo trabajan en el núcleo Luisa Cáceres de Arismendi de El Algodonal? Está lleno de ratas, les caen encima a los niños y se comen la comida de los padres. Esta situación tiene meses y no hay respuesta», escribió Zambrano en Twitter.

Al tiempo que compartió un video en el que una doctora describe la situación: «el pediátrico está infectado de ratas, sobre todo son afectados los niños que están en el piso superior».

«Se colocó veneno el 18 y 19 de agosto, y eso fue peor porque ahora se ven mucho más de las que se veían antes. No hemos obtenido respuestas, seguimos en la misma condición. No tenemos agua, pasamos de 3 a 4 días sin agua y es lamentable que las mamás vienen buscando ayuda, con sus niños enfermos y estas son las condiciones que tenemos para trabajar», reprochó la empleada del sector salud que no fue identificada.

El pasado 5 de agosto, Monitor Salud denunció que cerca del 90 % de los sanitarios en Venezuela no tienen equipos de protección para evitar contagiarse de la Covid-19 mientras atienden pacientes contagiados con esa enfermedad. Durante la presentación de un informe del sector, el coordinador de Monitor Salud, Mauro Zambrano, dijo que «han fallecido más de 700 trabajadores de la salud» desde el inicio de la pandemia «por no tener un equipo adecuado» y los salarios no les permiten comprar tapabocas.

Según los datos de Monitor Salud, organización que agrupa a numerosos empleados del sector para exigir mejores condiciones laborales, hay «una escasez del 54 %» en equipos de protección facial en las emergencias de los hospitales en las regiones central y occidental.