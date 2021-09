Padres critican decisión de Maduro de retomar clases en semanas flexibles

1270100

Caracas.- Tras el anuncio que hizo el gobernante Nicolás Maduro del regreso a clases presenciales los días de flexibilización, según el esquema 7+7, muchos padres y representantes se han mostrado opuestos a esta idea, y critican la decisión de retomar las clases presenciales y el programa de vacunación para niños, niñas y adolescentes.

“Tenemos un esquema de 7+7. Las clases serán presenciales los 7 días de la flexibilización. Luego los 7 días de la cuarentana no habrá clases”, dijo Maduro en la entrevista publicada por el ministro de Cultura, Vladimir Villegas, en su cuenta de Youtube.

En el video, Maduro resaltó que se implementará en las escuelas, liceos y universidades.

Ante este anuncio, padres y representantes han comentado en las redes sociales que se oponen a esta medida, y sostienen que, en líneas generales, no hay las condiciones mínimas para el regreso a clases presenciales de los niños, niñas y adolescentes.

“Prefiero que pierda el año y no la vida”, señaló la usuaria @bivianaflores08 en Instagram.

“Señores el problema es que habrá representantes que llevaran a sus hijos sin saber el peligro que corren, todos deberíamos de estar de acuerdo y no mandarlos”, agrega por su parte el usuario @eduardotorsego.

“A riesgo de los padres…maduro puede decir lo que quieras…pero ustedes padres y representantes… son los que tienen la última palabra”, sostuvo @americoalfonzogomezmaldonado.

La usuaria @jasminrojas14 destaca, además del riesgo de salud, los problemas que afectan al país y limitan la capacidad de muchos padres de llevar a sus hijos al colegio.

“Por favor en que condiciones están las escuelas y los recintos de educación, como podemos hacer que se cumplan las medidas de bioseguridad?? Sumado a esto el problema de la gasolina, el costo de uniformes, útiles escolares, alimento y si fuera poco el pago merecido y aumentado para los docentes”, señaló.

Otros usuarios criticaron el hecho de que cada día son más las personas que salen a las calles, sea en semana radical o flexible, e irrespetan las normas de bioseguridad para prevenir los contagios de COVID-19.

“Salen a la calle o a fiestas sin tener precauciones cual es la diferencia de un Salon.??? Si Fueramos consciente y todos respetaran las normas de bioseguridad daria razon de no asistir, pero en este caso dejamos que los niños salgan sin tapaboca, nosotros mismo sin tapabacas y sin ninguna medida de bioseguridad… Y nos sobresaltamos porque iniciaran clases 7×7….”, criticó la usuaria @roidelys.

Algunos padres también cuestionaron el plan que tiene el gobierno de Maduro de vacunar a niños, niñas y adolescentes entre los tres y los 18 años, antes del regreso a clases.

“Espero que los padres sean conscientes y no permitan que le pongan una vacuna a sus hijos que no está aprobada por la OMS”, escribió @yajairaj81, quien también cuestionó qué vacuna se usará en este grupo etario, ya que no existe ninguna vacuna aprobada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para menores de 12 años, y las que si están aprobadas para jóvenes mayores de esa edad son las de Pfizer-Biontech y Moderna, que requieren estar refrigeradas entre los -50 y los -80 grados centígrados, una cadena de frío que no se tiene en Venezuela.

Carlos López Dorante