Perú | Pedro Castillo dará un mensaje a la nación

Guido Bellido anunció que el mandatario Pedro Castillo dará un mensaje a la nación este miércoles 8 de septiembre, esto para informar sobre las acciones que viene realizando

Hace más de un mes el profesor Pedro Castillo asumió el cargo de presidente del Perú, este miércoles 8 de septiembre dará su segundo mensaje a la nación; esto lo indicó el jefe del gabinete ministerial, Guido Bellido.

Guido Bellido realizó entrevista sobre las medidas que se adoptarán para enfrentar los problemas de carácter económico y otros más que aquejan al país, esto para radio Exitosa, dijo que: “El presidente se va a dirigir al país mediante un mensaje antes del día miércoles, sobre estos temas y las acciones que ya están implementándose”.

Así mismo Bellido agregó con respecto a este tema que: “Un segundo tema es que antes del 16 (de setiembre) vamos a presentar nuestros lineamientos de trabajo. No solo vamos a pedir facultades (legislativas), sino los lineamientos que vamos a hacer en cada sector. Estamos trabajando ese tema con los ministerios, es prioritario”.

Además, comentó que acudirán al Parlamento Nacional para “pedir facultades legislativas”.

Por otro lado, a través de un sondeo realizado por CPI la aceptación del mandatario Pedro Castillo se iguala a un 43,5% esto a la pregunta de ¿usted aprueba o desaprueba su desempeño en este primer mes de gobierno? Un 13% no sabe o prefiere no opinar al respecto.

Respecto al gabinete dirigido por Guido Bellido el 45,7% indica que le tiene “poca confianza”, el 31,9% no le tiene “ninguna confianza” y el 6,7% no sabe o no opina del tema.