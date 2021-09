Presidente del Colegio de Abogados anuncia candidatura a gobernador de Nva Esparta

REPORTE CONFIDENCIAL.- A nuestra redacción llega de manos del Dr. Pedro Arévalo Semprun, un comunicado en el cual informa su inscripción como candidato a la gobernación del estado Nueva Esparta.

El abogado es el presidente de su gremio en la región insular, a continuación el texto remitido:

Porqué doy mi nombre a la Gobernación.

MOREL y ALFREDO

Al pueblo de Margarita y Coche.

A mis amigos.

Yo si voto.

La Verdad que la Gobernación, se perderá, por la Terquedad, Orgullo y vanidad de éstos señores.

Un grupo de la Sociedad y yo personalmente, nos hemos reunido con los dos, planteando la necesidad de elegir uno de ellos para así unificar por intermedio de Primarias la candidatura a la Gobernacion y así poder ganarle al chavismo, y no se pudo, el orgullo, la vanidad y egoísmo de cada uno, hace que perdamos el Estado que venía demostrando que si se les puede ganar.

Mi posición no es igual que la de ellos, es muy personal, es decirle a ellos y a un pueblo, que tenemos que darles una lección a estos Dos, todos queremos votar, pero no por uno de ellos, que por su arrogancia, no van hacer perder, creo que se les debe llamar la atención de que los DOS serán culpables de esta debacle, yo quiero votar, pero porque debe ser por uno de ellos, cuando su terquedad en solucionar el quien seria el que nos representaría, no se materializó, Morel y Alfredo, ya basta, en Uds., no hay sacrificio. Amigos yo no divido, ya ellos han dividido, por mi no se pierde, es por ellos el que se pierde, yo sólo soy el que les sigue dando ese llamado para UNIFICAR la intención del voto, ahora, NO podemos decidir qué la alternativa es votar nulo, o que la alternativa no es ir a votar, yo propongo, ir a votar por esta opción, y que estos DOS vean que si estamos disgustados, por lo menos un sector del estado a quienes Uds., no les importa, los INDEPENDIENTES,no si ese sector que hemos demostrado que no nos importa ninguno de los dos, es un descontento por su ARROGANCIA y es lo que me lleva a decirles, todavía tenemos tiempo para unificar, Líderes son los dos eso es indiscutible y pueden escribir la historia en el estado, demostrando con sacrificio, que si se pueden sentar y llegar a un acuerdo, demostrando que si podemos ganar estas elecciones. Yo no divido, yo llamo a esa verdadera UNIÓN.

Nueva Esparta LO REQUIERE Y LO EXIGE!.

PEDRO ARÉVALO SEMPRÚN.