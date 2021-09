Russell Westbrook colgó un video que sorprendió al mundo del baloncesto

La nueva estrella del equipo de los Anegeles Lakers, Russell Westbrook dio una muestra de lo que hará con los Lakers en la NBA.

Russell Westbrook unió fuerzas con LeBron James y Anthony Davis este verano en Los Angeles Lakers, dándole una oportunidad legítima de ganar un título de la NBA.

No es de extrañar que Russ no dé por sentada esa oportunidad y se asegure de hacer un trabajo serio mientras se prepara para la campaña 2021/22:

Russell Westbrook at 32 and STILL able to jump over multiple people will never cease to amaze me 🤩#LakeShow 🍿 pic.twitter.com/q0ky698kyW

— Jacoby (@onlyonejacoby) September 5, 2021