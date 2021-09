‘Venom: Let there Be carnage’ vuelve a cambiar su fecha de estreno

La película ‘Venom: Let there Be carnage’ ha sido una de las más afectadas a consecuencia de la pandemia de Covid-19, ya que se ha retrasado en varias ocasiones y hace unos días se confirmó que tendría otro movimiento pasando de septiembre a octubre y algunos rumores señalaban que incluso se podría retrasar hasta 2022 dados los resultados de algunas películas previas como ‘Black Widow’ o ‘The Suicide Squad’ y este día se confirmó un movimiento en su estreno, pero para sorpresa de muchos, ‘Venom 2’ se adelanta dos semanas.

Originalmente se tenía planeado el estreno de ‘Venom: Let There Be Carnage’ para el 2 de octubre de 2020, pero debido a la situación mundial, se tuvo que mover su fecha para junio de 2021, posteriormente se informó que cambiaría para finales de septiembre y en días pasados se hizo oficial que llegaría pero para el 15 de octubre, aunque muchos consideraban que podría no llegar en este 2021.

Este día la cuenta oficial confirmó que ‘Venom 2’ se adelanta y su fecha oficial de estreno será el 1 de octubre con un estreno exclusivo en salas de cine y quizá este movimiento de debe a la alza que han tenido producciones como ‘Free Guy’ y recientemente ‘Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings’ al tener buena recaudación en taquilla pese a los contratiempos.

Save the date. 🗓 #Venom: Let There Be #Carnage is exclusively in movie theaters on OCTOBER 1.



🍿 Experience it in 3D, premium large formats, and IMAX.



🎟 Tickets on sale Wednesday. pic.twitter.com/3h8sAzoKdA — #Venom: Let There Be Carnage (@VenomMovie) September 6, 2021

En el caso de las demás producciones de Sony Pictures siguen sin movimiento, pues ‘Spider-Man: No Way Home’ sigue en pie para estrenarse el 17 de diciembre de 2021, mientras que ‘Morbius’ está programada para el 21 de enero de 2022, aunque esta última podría sí tener un movimiento en su estreno dependiendo el avance de la pandemia.

Wipy