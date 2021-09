Adriana Azzi: Horóscopo del 7 de septiembre de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 7 de septiembre de 2021 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Oportunidad.

Número de suerte: 022

Escucha consejo para que puedas hacer algo. La rueda de la fortuna a tu lado. La suerte está activada. No hagas nada apresurado. Todo lo que viene es muy positivo para ti. Nuevas personas a tu lado. No escuches a personas negativos. Se concreta un negocio o cita. Escucha bien lo que te dicen.

Trabajo: Te conectas con antiguo jefe que te busca. Cambio total en lo laboral. Apoyo laboral.

Salud: Necesitas descansar.

Amor: La suerte en el amor está de tu lado. Alguien especial que llega a tu vida. Controla la tristeza.

Parejas: Reconciliación. Mujer interviene por situación con hijo. Finaliza conflicto familiar.

Solteros: Tienes control de todo. Éxito. Destreza. Comienzos. Situación con ropa que debes solucionar.

Mujer: Actualmente tienes seguridad económica. Aumento salarial. Hablas de la familia con persona de poder.

Hombre: Por situación que dabas por perdida hay una nueva vida. No te lamente por lo hecho.

Consejo: Manejas situaciones políticamente.

Tauro

Palabra clave: Acción.

Número de suerte: 888

No te quedes detenido en algo que no se da en este momento. Lo que es tuyo llega. Aclara las dudas con tu pareja. Nuevos mensaje. Lo que no es para ti déjalo. Buscas otro camino en algo que quieres hacer. Te conectas con personas muy positivas. Se cierran sociedades. Mucho movimiento.

Trabajo: Estudio en lo profesional para mejorar tus ingresos. Controla la tristeza. Se mas fuerte.

Salud: Buena salud.

Amor: Deja el pasado no te apegues tanto a los demás. Conéctate con tus seres queridos.

Parejas: Cuidado con hechicería. Decisiones que tomar rápidamente. Pendiente con gastos necesarios.

Solteros: Siente estancamiento de planes. Cambio muy favorables. Cuidado con personas de mala conducta.

Mujer: Éxito. Felicidad. Logros. Intuición que te llega. Cuidado con una nueva relación.

Hombre: Trabajas mucho y no te siente valorado. Solucionas algo con computadora. Viajes de ida y vuelta.

Consejo: Escucha tu yo interno.

Géminis

Palabra clave: Elogios.

Número de suerte: 993

Día muy positivo. Lo que has pedido en lo espiritual lo logras. Olvida el pasado. Evalúa las cosas. Algo con transporte con cambio. Algo nuevo llega en lo económico. Todo lo esperado se activa vences enemigos. Pon tu capacidad de crear. Controla los celos. Nuevas ideas. Soluciones. Viaje.

Trabajo: Recibes un nuevo ofrecimiento en lo laboral. No dejes nada a media. Culmina lo que inicias.

Salud: Malestar en la espalda.

Amor: Sientes que no eres feliz. Inestabilidad en el amor. Haz las cosas de corazón. No cambies tanto.

Parejas: Oferta de empleo que te conviene. Equilibrio. Controla tu temperamento con tu pareja.

Solteros: Superas contratiempo. Te realizan dos proposiciones laborales. Un nuevo amor o sentimientos.

Mujer: Inicias estudios. Cambio de empleo. Problemas por dinero. Luchas. Unión amorosa que llega de sorpresa.

Hombre: Algo con un teléfono. Relación del pasado que regresa. Traición. Enamoramiento.

Consejo: Controla tu carácter impulsivo.

Cancer

Palabra clave: Firma.

Número de suerte: 007

Haz las cosas desde tu corazón. Busca ayuda espiritual. Ten más paciencia en tu casa. Trabaja en lo que quieres. Nuevas proyecciones. Compra de ropa escolar. Gastos necesarios. Mucho movimiento con buenas energías. Sale el sol en tu camino el mundo en tus manos. Deja la flojera.

Trabajo: Asistes a una entrevista de trabajo con logros. Te hacen una consulta de trabajo.

Salud: Estrés.

Amor: Debes centrarte en lo que quieres en lo amoroso. Bendiciones en el amor. Te dan un regalo.

Parejas: Piensa bien la relación que vives ya que necesitas tener más tranquilidad y quererte más.

Solteros: Documento que tienes que revisar bien. Cobras un dinero pendiente.

Mujer: felicidad por familiar que se va a otro país. Estudios pendientes que inicias. Celebraciones.

Hombre: Descubres a una persona que te ayuda. Viaje de un familiar que tu no lo sabías. Cambio de look necesario.

Consejo: Madura y acepta que cometes errores.

Leo

Palabra clave: Seguridad.

Número de suerte: 002

Lo esperado llega. Mujer de poder que te da la mano. Cuidado con las limitaciones. Llega algo importante a tu mano. Cuidado con lo que dices a tu pareja. Aléjate de personas conflictivas. No escuches chisme. Llega el final de una situación. Nuevos proyectos que inicias. Fortaleza. Oportunidades.

Trabajo: Se hace realidad lo que quieres hacer. El amor se activa en tu empleo. Buenas energías.

Salud: Cansancio.

Amor: Compartes con alguien querido. Se activa el amor con alguien recién conocido. Persona interesada en ti.

Parejas: Nuevas ilusiones. Éxito logros y triunfos. Lo esperado llega. Movimiento en lo detenido.

Solteros: Luchas interna. Deja los problemas. Compras. Sal a la calle y solucionas las cosas.

Mujer: Persona joven que te busca por ayuda. Amigos de cuidado por chisme.

Hombre: Pendiente con trabajos espirituales. Nuevos negocios. Viaje de placer con tu familia.

Consejo: No pierdas la fe.

Virgo

Palabra clave: Historia.

Número de suerte: 482

Viaje que te proponen por negocio. Ten más conciencia en lo que sucede en tu casa. Hijo con triunfo. El mundo en tus manos en lo económico. Nueva posibilidades de crecimiento. Los caminos se abren. Asiste a una iglesia. Paga lo que debas espiritual. Aprovecha las oportunidades. Bendiciones.

Trabajo: Mujer amiga que te aconseja en lo económico. Alguien muy cercano te da un nuevo empleo en tu casa.

Salud: Malestar en la vista.

Amor: Se acumulan las dudas debes aclarar ya que te trae problemas. Controla el mal carácter. Tienes protección espiritual.

Parejas: Algo legal que solucionas. Un nuevo trampolín en tu vida. Evolución cambios.

Solteros: Amigo con problemas personales. La familia te apoya. Cuídate de traiciones o de algo que ves. Viajes.

Mujer: Viaje que fue un sueño que querías hacer. Nuevas energías. La vida deja el miedo.

Hombre: Hombre amigo adinerado que te da la mano y te ayuda a salir de donde estas.

Consejo: Mantén tu nivel de tolerancia.

Libra

Palabra clave: Palabra.

Número de suerte: 986

Decisiones importantes por operación pendiente. Cambios en los negocios. Veras como crece una relación con una nueva persona. Embarazo en puerta. Noticias con niños con alegrías. Celebraciones por graduaciones. Tendrás la fuerza para hablar con un ser querido. Compras en tu hogar necesarias.

Trabajo: Bienestar y riqueza. Temores que enfrentar. No te unas a un grupo que es conflictivo.

Salud: Estabilidad.

Amor: Enamoramiento en sitio nocturno. Búsqueda de claridad. Regalo de flores. Cuida lo que tienes.

Parejas: Te encuentras con personas de poder. Nuevas oportunidades. Capacidad lógica.

Solteros: Te dirán para que organices algo en una empresa. Nuevas propuestas.

Mujer: Escucharas a personas extranjeras buscando una soluciona a problema.

Hombre: Verás las personas que te quieren de verdad. Debes ser responsable en lo que haces y quieres.

Consejo: Necesitas descansar y cuidarte más.

Escorpio

Palabra clave: Pasión.

Número de suerte: 472

Vecino que tendrá una gran tristeza por pérdida. No permitas que otros te molesten. Algo con artículo que escribes. Harás una meditación en grupo. Tienes la felicidad en tus manos no la pierdas. Deja el miedo en lo que quieres adelante no te detengas compras algo por lo que has luchado.

Trabajo: Olvida el pasado laboral. Inicias algo nuevo. Retiro de un grupo de trabajo. Verás el camino al logro en lo laboral.

Salud: Dolor de espalda.

Amor: Seducción imprevista. Hombre gritón que te busca. Ganancias en lo amoroso. Paseos nocturnos.

Parejas: Tomarás una decisión en tu casa o con tu familia. Sales adelante con niños en tu casa.

Solteros: Visitas un lugar como si fueras a comprar. Nueva presiones conflicto y confusiones.

Mujer: Compras o gastos inesperados. Cambio de look. Niños en la casa que necesitan más de tu atención.

Hombre: Firmas un contrato que te trae beneficios. Celebraciones por la compra de algo.

Consejo: Nada apurado o forzado funciona.

Sagitario

Palabra clave: Sentimientos.

Número de suerte: 571

Debes buscar más opciones en tu trabajo o lo que haces. Salidas nocturnas. Nuevas posibilidades de remodelaciones. Arreglo problema de electricidad. Debes asumir situaciones que alteran tu vida toma las cosas con calma. Hecho curioso con una pintura. Aprenderás de una persona mayor.

Trabajo: Negocio con alimentos que inicias. Nunca es demasiado por hacer las cosas y estar seguro (a)

Salud: Cólicos.

Amor: Surgen realidades emocionales. Celos. No tienes claridad en la relación que tienes.

Parejas: Tendrás un crecimiento. Cuidado no escuches los chismes de otros. Todo lo detenido tiene movimientos.

Solteros: Algo de fiesta con alegrías. Te invitaran a una fiesta. Tomarás decisiones en plano familiar.

Mujer: No te unas a personas conflictivas. Dos personas que te buscan por lo espiritual a pedirte ayuda.

Hombre: Nuevas oportunidades en tu vida. Estarás pendiente de un familiar con problemas personales.

Consejo: Dios dijo ayúdate que yo Te ayudare no te sientas solo (a).

Capricornio

Palabra clave: Vivir.

Número de suerte: 009

Cuidado con los celos que te trae problemas. No pongas problemas donde no lo hay. Estarás pendiente de alguien fuera de tu casa. Cuidado con terceros. No escuches chismes que no son verdaderos. El amor llega a tu vida. Salidas nocturnas. Algo con unas flores. Visita inesperada.

Trabajo: Propuestas. Nueva evaluación que te conviene. Asunto con medios de transporte.

Salud: Dolores musculares.

Amor: El amor está a tu lado. Estarás pendiente lo mejor que quieres para tu vida y familia.

Parejas: Estará en tus manos lo que quieres. Cumple con tus compromisos. Viaje por carretera.

Solteros: Celebraciones. Reunión importante. Debes cumplir con los compromisos. Aprobación de algo.

Mujer: Alegrías y soluciones en la salud. Te dedicaras a resolver un problema. Algo con una fiesta.

Hombre: Debes estar pendiente de tareas de adolescentes o niños. Días de gran felicidad.

Consejo: La felicidad está dentro de ti.

Acuario

Palabra clave: Saber.

Número de suerte: 645

Estabilidad. Recuerda lo que es tuyo nadie te lo quita. Se ve más movimiento en estos días. Debes ser consciente. Pon en práctica la meditación. Debes vivir con calma y claridad. Amigos que te busca. Vuelo que se atrasa. Cuidado con infidelidades. Cena especial y con disfrute.

Trabajo: Reconoce el trabajo de otros. Llega el fin de una etapa en lo laboral. Dinero que te cancelan por trabajo extra.

Salud: Nerviosismo.

Amor: Bodas o compromisos emociones profundas. Asistes a una celebración con alguien especial.

Parejas: Deseos de estar solo (a) por días. Controla el estrés te trae problemas.

Solteros: No quieres saber de nadie. Eliminas a una persona de tu entorno que solo te utilizaba.

Mujer: Nuevos eventos a lo que serás invitados. Nuevas comunicaciones. Hecho curioso con alguien conocido.

Hombre: Veras un cambio en otro trabajo. Revisas las estrategias de tu negocio. Compra de un vehículo.

Consejo: Trata de ser más flexible.

Piscis

Palabra clave: Labios.

Número de suerte: 334

Tu pareja te hace una proposición que debes analizar bien. Salida de un sitio con molestia. Veras claridad después de la tormenta. Encuentros que no te gustan. Éxito en los estudios. Una gran felicidad y alegría. Remodelaciones en tu cuarto. Gran luz y nuevas oportunidades. La estrella brilla para ti.

Trabajo: Celebración por triunfo grupal. Estrategias por un negocio. Cuidado con exigencia de terceros.

Salud: Cuídate del sol.

Amor: Búsqueda de claridad. Compromisos. Deseos reprimidos con alguien que te gusta.

Parejas: La vida te da nuevas oportunidades. Alguien que marco tu vida quiere regresar. Compras en familia.

Solteros: Enamoramiento en sitios nocturnos. Deseos de viajar con alguien que te gusta. Bendiciones.

Mujer: Sales de malas energías. En el amor se aproximan días felices. Un gran día con un amigo. Evolución.

Hombre: Te plantean proyectos interesantes. Celebraciones con amigos. Algo con el azar. Deseos reprimidos.

Consejo: Cuando se quiere se hacen sacrificios.

Noticias al Día y a la Hora

Por: Reporte Confidencial