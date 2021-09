Champú azul: para qué sirve y cómo se usa

Cuando hablamos de belleza, el mercado nos sorprende con muchos productos. Uno de ellos es el champú azul, que pertenece a la familia de los champús morados, violetas, para canas o cabellos blancos. Se trata de un cosmético matizador para melenas rubias, decoloradas o canosas.

No se puede negar que este producto es indispensable en el mundo de la peluquería desde hace un buen tiempo. Aunque muchas mujeres no tienen idea de su existencia y otras tantas no saben cómo aprovecharlo al máximo. Si te encanta lucir una cabellera impecable, sigue leyendo este artículo.

¿Para qué sirve el champú azul?

El sol, el agua salada de la playa o el mar, el cloro de la piscina, un tinte equivocado o los malos hábitos en las rutinas de belleza dañan los rubios. Por fortuna, contamos con el champú azul, cuyo pigmento permite neutralizar los matices naranjas del cabello.

Vale la pena aclarar que su mayor acción es sobre los pelos decolorados. En este sentido, los tonos anaranjados no deseados se convertirán en reflejos grises o platinados.

En cuanto a las personas que únicamente están teñidas, solo verán un cambio parcial. Por ejemplo, en el caso de los rojizos, el color se tornará marrón. Pero si los rastros de la edad son la raíz de la preocupación, lo indicado es adquirir un champú azul especial para canas.

Te preguntarás cómo un champú es capaz de hacer todo esto. La respuesta está en su composición, ya que está fabricado a base de agua oxigenada (peróxido de hidrógeno) con tinte semipermanente; de allí proviene su color intenso.

¿Cómo se usa el champú azul?

El uso de este tipo de champú, también llamado silver, es muy fácil. No hace falta acudir a un experto, como sucede con otros artículos cosméticos. Toma nota y sigue estos pasos:

Lava tu cabello con el champú ordinario y enjuágalo bien. Aplica una cantidad generosa de champú azul en la segunda lavada. Asegúrate de esparcirlo por todas partes y masajea tu cuero cabelludo con suavidad. ¡No lo frotes! Lee la etiqueta del envase para saber el tiempo de espera recomendado por el fabricante. Según la marca, esto puede variar. Por lo general, con 20 minutos basta para que el efecto sea más fuerte. Lo que sí debes tener claro es una regla básica: no pasarte de la cuenta. De lo contrario, acabarás con un tono azulado o violeta. Retira con suficiente agua hasta eliminar cualquier residuo. Hidrata el cabello con un acondicionador o una mascarilla capilar que puedes hacer en casa con ingredientes naturales. El objetivo es aportar nutrición, porque el champú tiende a dejar un poco de aspereza o resequedad. Intenta mezclar un huevo y dos cucharadas de miel de abeja; o un plátano amarillo con un aguacate y un chorrito de aceite de coco; p media taza de aloe vera y cuatro cucharaditas de aceite de oliva; o tres partes de aceite de coco y dos de miel.

Volviendo al modo de uso, otro camino sugerido es aplicar el champú azul sobre el pelo sucio para proceder a lavar con el champú normal. De esta forma, la acción será mucho más efectiva y duradera.

¿Cada cuánto es recomendable usarlo?

Lo cierto es que este producto exige varias aplicaciones para hacer su trabajo de manera adecuada. Con una sola vez no notarás la diferencia. ¡Ten paciencia! Insiste y verás las maravillas al cabo de algún tiempo.

De igual modo, se aconseja usar esta clase de champú de manera ocasional, cada 10 días o una vez por semana. Si te excedes de esta periodicidad ocasionarás resequedad, pérdida de vitalidad y colores no deseados.

Por esto, es muy importante leer las indicaciones de tu champú, así como escuchar las orientaciones de tu estilista de confianza o el vendedor de la tienda cosmética. Así sabrás con certeza el tiempo de aplicación.

800Noticias

Por: Reporte Confidencial