Colombia Petro instaurará acciones judiciales contra Claudia López

Luego de la polémica que se armó por las declaraciones de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en las que señaló que Gustavo Bolívar y actores políticos del Petrismo estarían promoviendo la radicalización de jóvenes para vandalismo en la ciudad, el senador Gustavo Petro le pidió formalmente que se retractara a través de una carta que radicó el pasado 20 de agosto; sin embargo, ella le contestó y no se retractó, por lo que Petro anunció que instaurará acciones judiciales contra la mandataria de la capital del país.

La respuesta de Claudia López y el anuncio de Gustavo Petro

Y es que la alcaldesa López, le respondió la solitud a Petro y le dijo que no tenía por que retractarse, pues dice que «la solicitud que me envía usted recorta y descontextualiza mis declaraciones», explicando que «mi referencia expresa, personal y directa es frente a Gustavo Bolívar, no frente a usted».

Tras la negativa de retractación que le pedía Petro por las «afirmaciones irresponsables y violatorias» en las que López estaría vulnerando sus «derechos fundamentales a la dignidad humana, buen nombre, honra, presunción de inocencia y a la no discriminación por razones políticas», el senador anunció que instaurará acciones judiciales contra la alcaldesa.

«Dada la reiterativa vulneración de mis derechos fundamentales por parte de la Alcaldesa y ante la gravedad de que este tipo de afirmaciones estigmatizantes y difamadoras sean normalizadas en la sociedad, degradando por completo el debate público y las garantías democráticas, he decidido instaurar las acciones judiciales que corresponden», dice Petro en un comunicado.

Asimismo, expresó que la respuesta de López «solo denota la voluntad de la Alcaldesa de promover el estado de opinión de Colombia, ese que tanto ha fomentado el uribismo y que, por supuesto, ha degradado la deliberación en la democracia», dijo.

Finalmente, el senador señaló que: «Acogeremos las decisiones que en el sentido de lo aquí comunicado, adopte la administración de justicia en el marco de un Estado social de derecho».

A partir de la evidencia que aporto, digo con tranquilidad que no tengo por qué retractarme. Estimado @petrogustavo, la mejor protección al buen nombre es la coherencia entre las palabras y las acciones. https://t.co/YXoFfJ5fXN — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) September 6, 2021

