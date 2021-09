El covid no se ha propagado tanto en Venezuela por la falta de gasolina y la hiperinflación, según Castro

El médico infectólogo Julio Castro explicó este lunes que debido a la hiperinflación y la crisis de combustible, el covid no se ha propagado «tanto» en comparación con otros países de la región: según el último reporte de la administración de Maduro, Venezuela registra 340.187 contagios y 4.098 ciudadanos fallecidos.

Durante una entrevista concedida a Román Lozinski, Castro fue increpado sobre por qué Venezuela tiene menos casos de coronavirus que Colombia, Perú o Chile, a lo que este respondió «el país tiene un subregistro muy importante porque solo se hacen alrededor de 3000 pruebas PCR al día y esos números no reflejan los que se infectan y no se hacen la prueba».

«Sin embargo, lo que digo no se trata de hacerle venia al gobierno, pero Venezuela comparado con esos países ha tenido un impacto tangiblemnte mejor, basándonos en la cifra de fallecidos: el principal determinante es la falta de gasolina y la hiperinflación porque cuando no tienes gasolina, la movilización y la movilidad está restringida; y lo mismo pasa con la hiperinflación, al tener menos poder adquisitivo vemos como hay menos volumen de personas en las calles y esto tiene un impacto en la cifra de contagios».

Nicolás Maduro dijo este martes -1 sep- que la población de entre 3 y 18 años será vacunada contra el coronavirus. “A partir de octubre vamos a vacunar a la población infantil y juvenil de Venezuela de 3 años a 18 años. Tendremos vacunas para todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de Venezuela, de tres a 18 años. Vacunas ya experimentadas y comprobadas (…) Porque nosotros en octubre vamos a clases presenciales”, declaró en cadena de radio y televisión, sin embargo, no especificó cuáles vacunas serán implementadas.

Sobre este punto, Castro advirtió que aún no hay evidencia científica que certifique la efectividad y seguridad de las vacunas contra el coronavirus para menores de 12 años. “Hasta tanto no haya una evidencia clara de efectividad y seguridad en niños de vacunas y tratamientos, nosotros como ciencia no podemos violentar lo que hemos aprendido en casi 800 años de avances médicos. Hasta ahora no hay certificación o evidencia clara, científica, de vacunación en niños menores de 12 años en el mundo”.

“Hasta que no sea un hecho en el mundo, deberíamos respetar esa nomenclatura y esa secuencia“.

Asimismo, reiteró que la población tiene que vacunarse y cumplir con las medidas de bioseguridad: tapabocas, evitar asistir a sitios cerrados, mantener el distanciamiento social, para evitar la propagación del covid.