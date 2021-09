En menos de un año, vicepresidenta Kamala Harris tiene «alta desaprobación» en EE.UU.

La mayoría de los ataques que pueden leerse en redes sociales contra Harris tienen alto contenido xenófobo, sexista y violento. Según expertos, es común que en Estados Unidos los vicepresidentes sean peor valorados que los presidentes.

Sin embargo, la desaprobación en la gestión del presidente Joe Biden aumentó a causa del conflicto en Afganistán, llegando hasta el 49%.

Esta situación provocó preocupación en los demócratas, ya que Harris es la candidata con más relevancia para optar por el cargo en las presidenciales del 2024. Se espera que Biden no se postule, ya que para la fecha tendría 82 años.

HARRIS, REPLETA DE PROBLEMAS

En julio comenzaron los problemas para Harris, ya que Joe Biden le encargó la tarea migratoria en la frontera con México. La mujer llegó a asegurar star en la frontera, un hecho que la prensa desmintió.

Al momento de rectificar, la mujer confirmó que tampoco ha estado en Europa, lo cual fue una bomba atómica para la opinión pública.

En Guatemala, lanzó un mensaje que causó indignación a las bases progresistas. Solicitó a quienes no tienen los papeles para entrar a Estados Unidos, no intentarlo. «No vengan, no vengan», llegó a decir.