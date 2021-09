Fala Chen habla del futuro de la mamá de Shang-Chi en el MCU

‘Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings’ presentó a varios personajes nuevos en la pantalla grande, entre una de ella es Ying Li, la madre del protagonista, quien forma parte del desarrollo del superhéroe y si bien esta mujer tiene un final en la película, la actriz que la encarna Fala Chen habló del futuro de la mamá de Shang-Chi en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

Ying Li, no es sólo la progenitora de ‘Shaun’ y Xialing, también era la protectora del pueblo de Tao Lao, quien con sus habilidades en combate y poderes mágicos lograba ser una amenaza para sus enemigos. Por desgracia, se revela en un flashback que ella pierde la vida en una pelea contra una pandilla que buscaba venganza contra su marido, Wenwu.

Si bien, esta guerrera tuvo un desenlace trágico en el live-action, podría volver de alguna manera o así lo dio a entender Chen en una reciente entrevista con The Direct donde se le cuestionó sobre el futuro de la mamá de Shang-Chi dentro del MCU:

“Desearía poder contarte más sobre eso, pero no creo que esté permitido… pero lo que puedo decirte es que definitivamente es de Ta Lo, y ha pasado toda su vida en Ta Lo antes de conocer a Wenwu y ella es una guerrera feroz, la protectora de la aldea y el reino. No puedo contarte mucho sobre eso. Pero ella también es especial. Ella es una luchadora feroz. Y lo vislumbraste, pero creo que ella tiene más poder del que has visto hasta ahora. Esto es todo lo que puedo decir“.

Mientras se confirma si Ying Li volverá a Marvel Studios, el público puede disfrutar de ‘Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings’ sólo en cines, la cual ha recaudado hasta este momento 146 millones de dólares según datos de Box Office Mojo

