Foro Penal: 42 presos políticos se encuentran en situación de salud crítica

Caracas.- La Organización No Gubernamental Foro Penal denunció, este lunes 6 en una rueda de prensa, que de 42 de los 262 presos políticos registrados en Venezuela se encuentran en una situación de salud crítica.

El director de la ONG, Alfredo Romero, hizo referencia a la muerte del policía Gabriel Medina Díaz en Monagas, quien falleció la semana pasada por falta de atención médica.

También mencionó el caso de Leonardo Antonio Carrillo Primera, militar retirado de la Guardia Nacional, quien no puede ponerse de pie, “no pudo ni siquiera salir de su celda”, y que además de la hipertensión arterial tiene problema de colon irritable, señaló Romero tras haber ido a verificar personalmente su estatus hace tres semanas.

Por otra parte, Romero detalló que 220 de los 262 presos políticos no han recibido una condena. “De ellos, 128 tienen más de 2 años presos, 17 no han tenido audiencia preliminar, 73 no han comenzado juicio y solo 38 han llegado a juicio, pero no han tenido condena”, destacó.

Refiriéndose al tratamiento que se les dará a los presos políticos durante la mesa de diálogo, Romero mencionó que hablan de «darles una concesión». Sin embargo, aseguró que estas personas deben salir libres por haber sido detenidas y mantenidas privadas de libertad de forma irregular.

“¿Qué concesión se le puede dar a una persona para la que no existe ninguna condena e incluso ningún proceso judicial? Es una obligación liberarlos”, enfatizó.

Redacción El PitazoVista_1