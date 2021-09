Juan Soler rompe en llanto por su divorcio

El actor Juan Soler se mostró muy sensible al hablar sobre su divorcio y cómo afecta esa situación a las familias.

En el programa Sale el sol, el mexicano le envió un mensaje a sus hijas en este difícil momento como familia.

“Amados hijos, sé que están tristes y tal vez hasta enojados porque su mami y yo dejamos de estar juntos, y no quiero que se sientan así, no quiero que vean nuestra separación como un abandono, ni que crean que no me importan, al contrario, les juro hijo que han sido, son y seguirán siendo lo mejor que me ha pasado en la vida y que nada ni nadie logrará nunca que renuncie a ustedes”, comenzó su testimonio.

Soler y su exesposa Maki Moguilevsky se divorciaron porque ella tuvo una crisis de identidad que la llevó a querer separarse de él, sin embargo, ambos mantienen una buena relación por sus hijas: Mía y Azul.

800Noticias

Por: Reporte Confidencial