Kyle Kuzma aparentente quiere llegar a los Kings

La estrella de la NBA, Kyle Kuzma está en espera ser cambiado al equipo de los Sacramentos Kings esta temporada baja.

Kyle Kuzma es miembro de los Washington Wizards después de que Los Angeles Lakers lo canjearan esta temporada baja, pero al escuchar al alero decirlo, está “sorprendido” de que no lo hayan transferido a los Sacramento Kings.

Kuzma explicó su sorpresa a fubo Sports:

Kuzma thought he was getting traded to Sacramento 👀

— Bleacher Report (@BleacherReport) September 6, 2021