Laidy Gómez acusa al Gobierno de «mente empobrecida» y pide retirar los contenedores

La gobernadora del Táchira, Laidy Gómez, acusó este viernes a a Freddy Bernal y al oficialismo de sacar provecho económico con el cierre de la frontera con Colombia.

“Los representantes del régimen están empobrecidos de mente y no quieren ayudar al pueblo. Solo les interesa enriquecer sus bolsillos. Son personas vacías de corazón porque no les importan las necesidades que tienen los venezolanos”, dijo durante una reunión binacional con autoridades colombianas, según recogió La Nación.

Por otro lado, Gómez reiteró que se deben retirar los contenedores que bloquean el paso en los puentes internacionales de San Antonio y Ureña y que no se debe esperar por Colombia.

“Si el Gobierno nacional quisiera de verdad abrir la frontera colombo-venezolana, no debería esperar por Colombia; solo retire los contenedores y le demuestra al vecino país un gesto de voluntad institucional. Retirar estos contenedores no solo garantizaría un canal humanitario más óptimo, sino también la activación de la economía formal y que todos estos recursos que ingresan de manera ilegal, por una recaudación ilegítima que no va al Fisco nacional sino a los bolsillos del Protectorado y de los funcionarios de la ZODI, entren a las aduanas de manera directa para poder ayudar a la población”.

Asimismo, Gómez exhortó a los representantes nacionales a no utilizar el bloqueo fronterizo como parte de la campaña electoral.

“Se deben retirar los contenedores, bloquear las trochas, llevar al Ejército venezolano a la custodia de estos pasos irregulares, sacar a todos los negociantes de los caminos verdes y mandarlos a que se ganen la vida como se la ganan los venezolanos, trabajando”, dijo.