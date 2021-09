Mujer le tosió a varias personas en supermercado de EE.UU. +VIDEO

Una mujer le tosió a varias personas en un supermercado de Nebraska, EE.UU, sin tapaboca, al vociferar que el COVID-19 «no existe», por lo que el video se hizo viral en las redes sociales.

La fémina aseguró que antes de la pandemia, han existido otras enfermedades contagiosas, que a su juicio no se tomaron con tanta preocupación.

El material audiovisual fue compartido por el usuario @davenewworld_2, quien fustigó a la mujer por su actitud ante la peligrosidad del virus.

COVID-denier in Nebraska coughs on shoppers at a supermarket pic.twitter.com/Ejy9HfsshS

