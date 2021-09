Peatón murió atropellado por varios carros en autopista de Miami

Por la mañana de este lunes, un hombre que al parecer intentaba cruzar por la autopista I-75 murió luego de que varios vehículos lo atropellaran.

El accidente ocurrió en la autopista Interestatal-75 a la altura de la salida de la calle 138, en Hialeah. El hombre fue declarado muerto en el lugar del incidente.

Los oficiales de la Patrulla de carreteras de Florida (FHP) informaron que el hombre se encontraba por los carriles hacia el norte de la autopista cuando fue impactado por dos carros que viajaban por la vía.

Las autoridades no dieron información sobre la identidad de la víctima. Durante varias horas tres carriles hacia el norte estuvieron cerrados.

MURIÓ LUEGO DE SER IMPACTADO POR MÁS DE TRES CARROS

Uno de los conductores implicados en el accidente, no quiso revelar su identidad a los medios; sin embargo, estuvo colaborando con los agentes de la policía y comunicó, «Me di cuenta que había golpeado algo o a alguien, y entonces me detuve y caminé para averiguar, y cuando vi su cuerpo…», añadió que no podía hacer nada; ya que al menos otros tres vehículos también lo habían arrollado al transitar por la vía rápida, según reseñó Telemundo 51.

«Estaba tan oscuro que no pude ver a esta persona, no sé en qué momento ocurrió. Yo ni siquiera estaba yendo a alta velocidad, solo sentí que golpeé algo y cuando me bajé descubrí que era una persona», señaló.

Los funcionarios de FHP hicieron acto de presencia en la escena y afirmaron que la víctima era un hombre adulto, cuya identidad no no se dio a conocer, y confirmaron que a causa de los diferentes impactos el hombre no pudo sobrevivir.