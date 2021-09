Táchira | Rechazan aumento del pasaje en pesos colombianos

Usuarios del Transporte público en Táchira denuncian que desde el pasado 1 de septiembre el precio del pasaje en transporte público incrementó en toda la entidad, pese a que las tarifas ya estaban establecidas en pesos colombianos.

Según reseñó El Pitazo, en San Cristóbal, el pasaje costaba 1.000 pesos colombianos y desde que inició septiembre incrementó a 1.500, equivalentes a dos millones de bolívares.

«El pasaje aquí es más caro que en Cúcuta -Colombia- y nuestro sueldo sigue siendo insignificante. Trabajaremos solo para el pasaje y tendremos que pedir dinero prestado. Si ya está en divisa, por qué tienen que aumentar», declaró Karla Ramírez, habitante de San Cristóbal al Pitazo.

Su comparación con Cúcuta es por la cercanía con el estado Táchira. En el lado colombiano, el precio del pasaje en transporte público es de 1.200 pesos y el salario mínimo es de 908.526 pesos, equivalentes a 259 dólares.

Aunque el aumento en San Cristóbal representa un cambio abrupto en el presupuesto de los ciudadanos, quienes viven en municipios aledaños, son quienes deberán pagar más para llegar a la capital tachirense a sus trabajos.

«Yo vengo de Palmira y me cobran 3.000 pesos por pasaje, es decir, 6.000 pesos al día y eso porque camino para no pagar los 1.500 internos en San Cristóbal. Yo trabajo en una farmacia y me pagan 280.000 pesos, o sea, 80 dólares, y solo en transporte gastaré 120.000 pesos, o sea que tengo que vivir con 160.000 y solo la pastilla de mi mamá cuesta 60 mil pesos», explicó Diego Andrade.

Sobre este incremento, el alcalde de San Cristóbal, Gustavo Delgado, aseguró que no fue autorizado por el ayuntamiento pues tan solo adelantaban conversaciones para que hubiese ajuste en las tarifas sin que llegaran a finiquitarlo.

Con información de El Pitazo

Por: Reporte Confidencial