+Video| Así reacciona una gata cuando le roban una de sus crías

¿Alguna vez has pensado cómo reacciona una madre cuando le quitan a un hijo? La cuenta de Instagram dedicada a un gato de Miami, Louie from Miami publicó el momento exacto en el que una mujer no identificada se escabulle y aprovecha que la gata está descuidada y le roban uno de sus gatitos en Florida.

La gata hace un sonido desgarrador al ver como se llevaban a su pequeño y el gatito también grita de los nervios.

Hola amigos,

El 21 de abril del 21, una mujer al azar estaba invadiendo la propiedad de mi jefe en Carol City, FL. Ella arrebató y robó agresivamente a su gatito de su porche. Este video es extremadamente perturbador y difícil de ver, ya que puedes escuchar al gatito gritar. Hacia el final del video se puede ver a la mamá gata persiguiendo a su bebé. Ayúdanos a encontrar a esta horrible dama y al gatito que aún amamantaba a la mamá. Me preocupa la seguridad de estos gatitos. Llamaron a la policía pero todavía necesitamos

A continuación el vídeo:

