¿A dónde llevó Wong a Abomination después de su pelea en ‘Shang-Chi’?

El lanzamiento del segundo trailer de ‘Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings’ nos trajo una gran sorpresa, una aparición especial de Abomination, villano de la película ‘The Incredible Hulk’ de 2008, ademas de Wong, a quien lo hemos visto en múltiples ocasiones a lado de Doctor Strange, pero en el estreno de esta película quedaron muchas dudas sobre estos personajes, uno de ellos a dónde llevó Wong a Abomination.

Durante una escena en ‘Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings’ podemos ver a Wong enfrentando a este villano en una batalla espectacular que parece ser que es en realidad bastante amistosa, pero al final de esta pelea los vemos entrar a un portal, lo que dejó la duda si este antagonista ya era libre o dónde se encuentra actualmente.

Si bien no se confirma de forma oficial a dónde llevó Wong a Abomination, parece ser que este hechicero está tratando de rehabilitar a este villano y al abrir este portal, se puede ver brevemente que lo lleva a lo que parece ser una celda especial y quizá se trate de la Balsa, prisión para personas super poderosas donde estuvieron atrapados los Avengers tras no firmar los acuerdos de Sokovia en ‘Captain America: Civil War’ y donde actualmente está Zemo.

Hay que recordar que el personaje de Abomination regresará para la serie ‘She-Hulk’ y esta participación sirva como algún tipo de apertura a esta serie, la cual se espera que llegue a la plataforma de Disney+ en el primer semestre de 2022 después de ‘Ms. Marvel’, ya que ambas terminaron sus grabaciones

Wipy