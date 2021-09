Actriz de ‘Black Adam’ alabó el trabajo de Dwayne Johnson en la película

Después de una planeación de varios años, finalmente la película ‘Black Adam’ será una realidad para el Universo Extendido de DC, la cual será protagonizada por Dwayne “The Rock” Johnson y el estreno de esta película está programado para julio de 2022 y en una reciente entrevista, la actriz Sarah Shahi habló de Dwayne Johnson y su papel en la película, el cual calificó como de muy profesional.

La película ‘Black Adam’ protagonizada por Dwayne Johnson también será la presentación de una gran cantidad de personajes, ya que veremos a Noah Centineo, Aldis Hodge y Quintessa Swindell como los héroes Atom Smasher, Hawkman y Cyclone respectivamente, además de Pierce Brosnan como Doctor Fate y Sarah Shahi como Isis, pero al parecer todavía faltan algunas sorpresas que llegarán en esta producción.

En una reciente entrevista para IMdb, la actriz Sarah Shahi habló de Dwayne Johnson y la forma que es trabajar con esta gran estrella en el set de grabaciones, afirmando que fue una de sus mejores experiencias:

“The Rock estuvo increíble, Dwayne estuvo increíble. Tuvimos un reparto increíble en ‘Black Adam’, es súper divertido, es muy profesional y es increíble en este papel”.

Las grabaciones de ‘Black Adam’ ya terminaron de forma oficial, aunque se espera que se realicen algunos reshoots en los próximos días y no se descarta que se tenga un primer avance esta película en la DC FanDome, la cual está programada para el 16 de octubre de este 2021, donde se espera que también se tengan avances de otras producciones importantes para el 2022 como ‘The Batman’, ‘Aquaman and the Lost Kingdom’ y ‘The Flash’, y quizá hasta de ‘Shazam: Fury of Gods’, la cual está programada para llegar en 2023.

Wipy