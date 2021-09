Adriana Azzi: Horóscopo del 8 de septiembre de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 8 de septiembre de 2021 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Único.

Número de suerte: 944

Estarás de buen humor este día compartes con tus seres queridos. Alegrías y sorpresas. Tu intuición estará activada. Utiliza las reuniones para nuevos negocios. Sales de un sitio sin que te vean. Llega a tus manos un documento que soluciona problemas. Dinero que te cancelan que creías perdido. Trabajo: Te llega lo esperado y solucionas problemas económicos. Aclaras algo en una reunión.

Salud: Controla las emociones.

Amor: Te sentirlas que te utilizan. Hombre adulto mayor que te dice muchas verdades y te da luz.

Parejas: Salidas a comida especial. Buenas energías en este día. Hecho curioso con una vela.

Solteros: Salidas nocturnas. Llega una mujer especial a tu lado. Cambio repentina de ideas.

Mujer: Día de disfrute. Alguien que se va de tu vida. Te sentirás muy cansado en todo lo que haces.

Hombre: Sales de una mala situación. Algo con administradora. Llamadas telefónica importante.

Consejo: Desarrolla tu capacidad de crear.

Tauro

Palabra clave: verdades.

Número de suerte: 115

No gastes tanto dinero. Algo en sitio de comunicaciones. Te sentirás muy cansado (a). Nada en la vida es imposible solo que todo tenga su momento. Vencerás a los enemigos. Cuidado con dolores musculares. Triunfos alegrías. Iras y vencerás algo negativo. Mayor facilidad para hablar.

Trabajo: Dejaras la tristeza ya que compañeros del pasado te buscan. Nuevos negocios que se activa con personas de poder.

Salud: Sin novedad.

Amor: Cuidado no prestes dinero ya que no lo devuelven. Deja los celos. Pondrá unos puntos de vista en una relación.

Parejas: Te sentirlas muy triste con angustia. Busca ayuda. Cuidado con un pasillo o la salida donde vives.

Solteros: Recibes un pago por trabajo realizado. Buen momento para dedicarte a tu profesión.

Mujer: Compra de cuadernos. Cuidado con el estrés debes soltar un poco. Nuevas actividades.

Hombre: No discutas en la calle. Personas cercanas que te buscan por problemas de tu comunidad.

Consejo: No cuestiones las acciones de otros.

Géminis

Palabra clave: Distancia.

Número de suerte: 226

Cambio repentino de ideas. Contacto con empresa del pasado. Buscas salida de un sitio. Logras lo que quieres. Asistes a una reunión familiar. Algo pasa en tu casa o familia y no lo querrán decir. Algo con un pago por estudios. Detalles importantes que no puedes olvidar en un documento.

Trabajo: Renovación de contrato. Mudanzas cambio de sitio de trabajo o un nuevo local de trabajo.

Salud: Malestar en la vista.

Amor: Preparativos por una boda o algo de fiesta. Algo con flores rojas y blancas. Cobras un dinero. Reuniones.

Parejas: Debes hacerle entender a tu pareja cuánto la quiere. Te impones en tu relación.

Solteros: Compra de herramientas. Nuevos materiales. Cambios en caminos o rutas importantes.

Mujer: Confía más en ti y lo que haces. Llamada importante de una maestra o profesora. Cambio de horario.

Hombre: Habla lo que está pasando o que no te gusta lo que hacen. Mucho trabajo y te sentirás cansado.

Consejo: Solo dios búscalo.

Cancer

Palabra clave: Vacío.

Número de suerte: 996

La pasión está en tu vida. Cambios que son necesarios en tu vida. Personas del pasado que llegan a tu vida. Algo con un supervisor. Nuevos compromisos con familiares. Te invitaran a sitio especial. Ten calma no discuta deja que todo se aclare. Cambios. Movimientos en tu sitio de trabajo.

Trabajo: Reconocimiento en tu trabajo. Cambios en tu oficina. No podrás asistir a una reunión por problemas personales.

Salud: Cansancio.

Amor: Te ofrecen matrimonio. Alegrías bendiciones. Todo lo que estaba trancado sale adelante o se pone en movimientos.

Parejas: No escuches chismes ni habladuría en tu entorno. Nuevas fuerzas en tu vida. Personas que te ayudan.

Solteros: Vencerás un problema en lo económico. Nuevos cargos o ascenso sales de algo negativo.

Mujer: Estarás brillando en sitio de muchas personas. No te involucres con personas casadas. Inicias estudios

Hombre: No comentes lo que quieres o vas hacer, personas negativas en tu entorno. Debes cuidar lo que ganas.

Consejo: Aprende a manejar lo desconocido.

Leo

Palabra clave: Verdad.

Número de suerte: 841

Cuidado con las personas que van a tu casa. Malestar con hijos. Estarás pendiente de un padre. Compra de alimentos. Nuevas emociones. Vas a un lugar y no te gustara las personas que están contigo. Embarazo con malestar. Eres una persona esotérica cuídate de alguien que hace dos caras.

Trabajo: Jefe de buen humor donde le dices algo que necesitas. Algo con currículo. Debes respetar a los demás.

Salud: Dolor en todo el cuerpo.

Amor: Una persona que ayudaste te busca para darte una sorpresa. Gastos inesperados.

Parejas: No dejes que extraños manipulen tu vida. Estarás cansado. Cuidado con personas mal intencionada.

Solteros: Evolución. Un nuevo periodo en tu vida. Te vas a otra ciudad. Cambios no te quedes tranquilo (a).

Mujer: Pendiente con caída del cabello. Cuídate de embarazos que no te trae tranquilidad.

Hombre: Persona joven que te ofrece algo nuevo en tu vida. Evita gastos por complacer a otros.

Consejo: Reír es lo mejor para no deprimirnos.

Virgo

Palabra clave: Orgullo.

Número de suerte: 455

No digas lo que vas hacer. Decisiones que debes tomar. Hacerte limpieza espiritual. Firmas. Si no sabes hacer algo no lo hagas. Debes ayudar a una mujer. Mujer que lucha por ti. No te compares con nadie. Ábrete al cambio no seas lo mismo que otros. Invitación a una fiesta que no quieres asistir.

Trabajo: Cambio de ramo. No te pongas intenso con tus compañeros. Nuevos cambios en tu oficina.

Salud: estrés.

Amor: Reconocimientos de tu pareja. Cambios. Has realidad tus sueños. Persona adulta que te aconseja.

Parejas: Te sentirás triste por un familiar adulto o padre que toma una decisión y te afecta. Ten el control de las cosas.

Solteros: Debes estar seguro (a) en lo que quieres y lo que eres. Utiliza la parte espiritual. Alguien fuera de tu vida que llega a darte consejos.

Mujer: Cosas que llegan rápidas. No te dejes llevar por los momentos piensa bien las cosas.

Hombre: Algo con comidas. Una nueva relación. Toma tu decisión de ser feliz y solo lo puedes hacer tú.

Consejo: No seas caprichoso (a).

Libra

Palabra clave: Claridad.

Número de suerte: 008

Nuevos camino en lo amoroso. Alguien del pasado que te busca. No podrás vivir discutiendo. Busca la paz en tu relación. Lo esperado de un hombre se concreta. Ten pensamientos en positivo lo que vas hacer. Hombre militar pendiente de ti. Ten fuerza. Compra de ropa para hijo.

Trabajo: Una persona cercana que envidia lo que tienes. Te unes más a tus socios. Olvida el pasado.

Salud: Mejora tu régimen alimenticio.

Amor: Aprende a quererte más cómo quieres a otros. Date ese gusto que quieres. Escucha tus sueños.

Parejas: Haces cosas donde el dinero multiplique lo que tienes. Nuevas citas. Conoces a personas especiales.

Solteros: Concretas un viaje. Asiste a una iglesia por bautizo. Ten más creatividad. Se constante.

Mujer: Se pierde una ropa en una tintorería. Le sacas provecho a una entrevista. Época de renacimiento.

Hombre: Quiérete más dedícate más tiempo. Algo con terapias o masajes. Celebraciones y sorpresas en una reunión.

Consejo: Cree más en ti mismo (a).

Escorpio

Palabra clave: Posición.

Número de suerte: 112

Pendiente con los enemigos. Límpiate con una vela marrón. Ten una decisión firme en lo que sucede. Vence esos pensamientos que te atormentan. Escucha con atención lo que te dicen. Activa la limpieza en lo económico. No tomes decisiones apresuradas. No pierdas lo que quieres.

Trabajo: Compra de un vehículo por negocio. Todo fluye en lo laboral. Logros y triunfó en tu profesión.

Salud: Malestar en el cuello.

Amor: Escucha tu corazón. Cuidado con lo que te quejas. Mucha luz en tus pensamientos.

Parejas: Nuevas oportunidades en el cambio laboral con tu pareja. Te alejas de un sitio donde hay muchas discusiones.

Solteros: Placer por salidas nocturnas. Conoces a una persona especial. Paseos en sitio de mucho frío.

Mujer: Cuídate más la salud. Has dieta. Reunión de muchos hombres. Indecisión por viaje.

Hombre: compra de un televisor. Tú eres el reflejo de otro cuidado con lo que dice. Nuevos cambios.

Consejo: Disfruta tu día.

Sagitario

Palabra clave: Ayudar.

Número de suerte: 932

Debes estar seguro en lo que haces. Busca el equilibrio en lo económico. Deja las tristezas en lo sentimental. Viajes. Llamadas urgente. Firmas. Cambios. Date el valor en esa relación. Pon más atención en lo que haces. Debes cambiar algo en tu rutina. Harás un ritual. Cancelas un dinero.

Trabajo: Deja el pasado. Nuevas pruebas. Cambios. Independencia. Obsequio que recibes.

Salud: Indigestión.

Amor: Buscas y encontraras el amor especial esperado. Regresa alguien del pasado que te atormento.

Parejas: Sal de la rutina. Un nuevo inicio en la vida. Cambio en una fecha con tu pareja con acuerdos.

Solteros: Una persona dice que no tienes capacidad para hacer algo pero tú demuestras lo contrario.

Mujer: Algo con un regalo que recibes en tus manos. El pasado amoroso llega a tu vida.

Hombre: No juegues con los sentimientos de los que te quieren. Reunión importante en tu casa.

Consejo: Escucha tu yo interno.

Capricornio

Palabra clave: Aprender.

Número de suerte: 594

Debes corregir los errores del pasado. Escucha tu yo interno o la intuición. Busca ayuda en lo económico. Límpiate con una vela amarilla. Deja el pasado. Olvida esa persona que te dio mucha tristeza. Únete más a esa persona amada. Recibes un pago inesperado. Brindis alegrías.

Trabajo: La fortuna a tu lado. Dinero que recibes, lo económico se activa. Cambio total en tu vida.

Salud: Cuídate de cambios de temperatura.

Amor: Enamoramiento en sitio de trabajo. Gran capacidad para entender a un ex. Ayuda espiritual.

Parejas: Necesitas un reposo. Mujer que te hace doble cara está cerca de tu casa. Nuevos inicios.

Solteros: Sale el sol y brilla en tu camino. Un nuevo amanecer. Compras un regalo para alguien querido.

Mujer: Algo con clientes. Caminos abiertos. Deberás defender tu causa y tendrás apoyo entre amigos y familiares. .

Hombre: Haces muchas cosas tú solo. Tristeza por alguien que se va de tu vida. Cuídate de enemigos ocultos.

Consejo: Ten seguridad no veas fantasmas donde no hay.

Acuario

Palabra clave: Agradecimiento.

Número de suerte: 980

Es importante que te unas más a lo espiritual. Recibes una llamada por facturas que debes entregar. Aprovecha las oportunidades en lo económico. Se cierran sociedades muy positivas. Logros y triunfos. Nueva oportunidad en lo laboral. Debes estar claro (a) en un grupo de trabajo.

Trabajo: Te estás alejando de tus responsabilidad. Aléjate del pasado. No le des fuerza a las cosas que no valen.

Salud: Oye las necesidades de tu cuerpo.

Amor: Reconciliación. Te conectas con el amor. No pierdas lo que tienes. Asistes a una boda y conoces a una persona especial.

Pareja: Cuidado con las pasiones. Salidas nocturna con alguien especial. Amiga que te busca.

Solteros: Te involucras en un problema que no te conviene. Se cierra un ciclo e inicias otro.

Mujer: El cambio en este día es una realidad. Mudanza. Compras ropa para evento familiar.

Hombre: Tus sueños se hacen realidad. Te liberas de una atadura. Recibes una buena noticia.

Consejo: Utiliza tu carisma.

Piscis

Palabra clave: Capacidad.

Número de suerte: 644

Queridos bendice este día ya que te llega lo esperado. Buenas energías en este momento. Algo con dulce que te sorprende. Nuevos avances. Estarás en la búsqueda de algo que es tuyo. Ten valentía en tu lucha. Sigue adelante. Aclara lo que no te gusta con tu pareja. No te quejes tanto. Bendiciones.

Trabajo: Mantén el orden en tu trabajo. Cuidado con personas envidiosas. Termina lo que iniciaste.

Salud: Hacer exámenes médico.

Amor: Una persona que quiérete separarte de tu pareja pendiente pero no lo logra. No escuches chisme.

Parejas: Debes soltar lo que no te corresponde. Dale a cada quien su responsabilidad.

Solteros: Resuelves a muchas personas sus problemas. Piensa más en ti. Busca ayuda espiritual.

Mujer: Alegrías en tu entorno por, logro con hijo. Alguien especial que llega a tu vida y llena vacíos.

Hombre: No permitas que otros te quiten lo que es tuyo. Inicias estudios. Triunfo en lo profesional.

Consejo: La serenidad es el arma del hombre.

800Noticias

Por: Reporte Confidencial