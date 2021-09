El día que Alicia Machado lo hizo enfrente de millones de personas

Corría el año 2005 y no debían de ser buenos tiempos para la que fuera Miss Universo en 1996. Alicia Machado , entonces casi una desconocida en España participaba en La Granja VIP , un ‘reality show’ que emitió Antena 3 en el que un grupo de famosos tenían que abandonar los lujos de su día a día y sacar adelante aquellas instalaciones agrícolas y ganaderas.

Y allí estaba ella. Una bella venezolana que hoy es conocida por ser la gran protagonista del primer debate a las presidenciales entre Hillary Clinton y Donald Trump , pero que en aquella época buscaba ser conocida en Europa.

La exmodelo, que hoy tiene 44 años, no quiso desaprovechar la oportunidad que le brindaba una de las principales cadenas nacionales, así que, aunque mantenía una relación con un famoso jugador de béisbol de su país, Bob Abreu, no dudó en tener sexo ante las cámaras con otro de los concursantes. Se trataba del presentador Fernando Acaso , que tampoco atravesaba un buen momento profesional y del que poco más se supo después. El novio de Alicia puso fin a la historia de amor poco después de aquella escena que subió la temperatura y las audencias de la parrilla televisiva española.

La joven modelo engordó por culpa de los nervios, tal y como ella misma confesó después, y el político no dudó en llamarla «Miss Piggy» ( señorita cerdita ) y «Miss Housekeeping» (señorita ama de casa ). Incluso preparó un plan de adelgazamiento para ella y la puso a hacer ejercicio delante de la prensa.

«Era una especie de circo, una broma que a mí me costó mucho sufrimiento, tuve desórdenes alimenticios, no comía, me veía gorda (…). Es un hombre que no se da cuenta del daño que hace», declaró Alicia.

