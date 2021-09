Libro: LAS CANCIONES QUE NUNCA TE DEDIQUÉ

Después de subirse al tren que solo quedaba de ida… Después de echar de menos cada domingo… Después de abrirse con y sin miedo…

Lucía llega con un libro cargado de playlists que contienen todos sus pensamientos en bucle.

Cada playlist, va a hacerte sentir todo aquello que no sabías que estaba dentro de ti y de repente empieza a abrirse paso.

Como si no la hubieras leído antes, como si no supieras por dónde va a salir, este libro es todo lo que la autora nunca se imaginó.

En él hay historias, verdades que no te dejarán igual, que removerán cada parte de tu cuerpo.

Autor: TUDELA, LUCÍA

Genero: Poesía

Páginas: 208

Sinopsis Librería

Por: Reporte Confidencial