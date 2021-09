Los 10 récords que LeBron James podría derribar esta temporada

En este artículo estaremos viendo 10 de los récords que el jugador de los Angeles Lakers, Lebron James podría superar en la NBA.

Juegos jugados

James ha sumado 1.310 juegos en su carrera, que es el 19º en la lista de todos los tiempos. Si juega al menos 70 esta temporada, superará a Jamal Crawford (1.327), Moses Malone (1.329), Gary Payton (1.335), Paul Pierce (1.343) y Kobe Bryant (1.346). Es poco probable que LeBron aparezca en los 82 partidos de la temporada regular, pero si lo hace, empataría a Tim Duncan en el décimo lugar, superando a Reggie Miller y Cliff Robinson, así como a los jugadores antes mencionados.

Minutos jugados

Con una temporada completa, James podría saltar entre los tres primeros en minutos jugados de todos los tiempos. Actualmente ocupa el sexto lugar (50,005 minutos) y podría superar a Jason Kidd (50,111), Kevin Garnett (50, 418) y posiblemente Dirk Nowitzki (51,368).

Tiros de tres puntos realizados

LeBron no es un especialista en tres puntos, pero su longevidad y habilidad, no obstante, también lo han colocado cerca del top 10 en esta métrica. Actualmente está en 1979 y no debería tardar mucho en superar a Nowitzki (1982) y Kidd (1988) para ocupar el puesto 11.

Tiros libres realizados

A pesar de un porcentaje que empeora y una tasa de conversión de carrera de solo un poco más del 73 por ciento, LeBron sigue llegando a la línea y, a principios de este año, se convirtió en el quinto en la lista de tres lanzamientos realizados en su carrera. Actualmente está en 7582 y el próximo en su mira es Oscar Robinson (7694).

Rebotes totales

Esta es prácticamente la única estadística en la que James no está entre los 10 primeros, pero sigue siendo un reboteador decente y con 9751 pronto podría unirse a los 41 jugadores para acumular más de 10,000 en el transcurso de su carrera.

Asistencias

King James no solo consigue baldes para él; él también sabe cómo repartirlos por los demás, y actualmente es octavo en la clasificación de todos los tiempos con 9696. Esta temporada debería superar a Oscar Robertson (9887) para ocupar el séptimo lugar.

Robos

Con 70 robos esta temporada, James entraría en el top 10 de todos los tiempos por robos realizados. El año pasado solo hizo 48, pero en cada una de sus 14 temporadas anteriores, totalizó más de 100.

Puntos anotados

Con 36,928 puntos, James es el tercer máximo anotador de la NBA de todos los tiempos, y muy pronto podría convertirse en el segundo. Un promedio de 25ppg lo vería superar a Malone, pero si no esta temporada, seguramente sucederá la siguiente.

Victorias totales

Habiendo ganado 869 partidos de la NBA, James es octavo en este ranking y, si todo va bien, debería superar a Tony Parker (892) y Nowitzki (916) esta temporada. Solo tres jugadores han ganado más de 1000 juegos: Kareem Abdul-Jabbar (1074), Robert Parish (1014) y Tim Duncan (1001).

Anillos

Bill Russell ganó 11 campeonatos de la NBA con los Boston Celtics en las décadas de 1950 y 1960 y su récord parece seguro. Robert Horry ganó siete entre 1994 y 2007, la mayor cantidad de cualquier jugador que no haya estado en los Celtics en los años 60. LeBron, por su parte, tiene cuatro y un quinto lo empataría con jugadores como Kobe Bryant, Magic Johnson, Tim Duncan, Steve Kerr y Derek Fisher, entre otros, aunque todavía por debajo de los seis ganados por Michael Jordan, Scottie Pippen y Abdul- Jabbar.