Los detalles de lo qué ocurrió con la lancha que viajaba hacía La Tortuga: hay cuatro desaparecidos

En horas de la tarde del martes 7 de septiembre las autoridades venezolanas rescataron a cuatro personas (dos mujeres –una de ellas fallecida- y dos menores de edad) que quedaron en el naufragio luego de partir en la embarcación LM THOR – AGSM-0733, Intermarine Z29, color blanco, el viernes 3 de septiembre desde Puerto Encantado, Higuerote, hacia isla La Tortuga.

El total de personas eran ocho: 3 hombres, 3 mujeres y dos niños: una niña de 2 años y un niño de 4. Los dos menores que estaban en un bote junto a su madre Mariely Chacón, fueron rescatados con vida, pero no su progenitora. Al lado de ellos, yacía en una cava la niñera, Verónica Martínez (25 años). Los tres sobrevivientes, quienes presentaron deshidratación, fueron trasladados al puerto de La Guaira y posteriormente al Periférico de Pariata de la misma región.

De acuerdo al medio NTN24, las ocho personas, cuatro de ellas del mismo núcleo familiar (los niños y sus padres) partieron en la lancha “Thor” junto a otra embarcación el 3 de septiembre en horas de la mañana y, durante el trayecto, el navío presentó una falla eléctrica e informaron que se regresarían.

No obstante, una vez que llegaron al puerto de Carenero, pudieron resolver el desperfecto y decidieron continuar con el viaje hacia La Tortuga, pero las personas que estaban en la otra embarcación perdieron la señal y no estaban al tanto que los compañeros habían retomado el camino hacia el destino inicial. Adicionalmente, no portaban chalecos salvavidas, según un video difundido a través de las redes sociales.

Últimas imágenes de la familia extraviada en el mar.

Toda Venezuela en vilo por el extravío en el mar de esta familia, quienes salieron desde Higuerote hace 4 días rumbo a la isla La Tortuga.

Nota: Vídeo cortesía de los familiares pic.twitter.com/kgM7WAWjvV — Dr.Wilfredo Bello (@DrWilfredoBello) September 7, 2021

La alerta fue hecha por los otros compañeros, quienes sí lograron ir y regresar, y se percataron que en Higuerote estaban los carros de la familia Camblor pero no la lancha “Thor”.

Las autoridades que rescataron a las cuatro personas aseguran que por el sitio donde fueron hallados se quedaron accidentados, sin señal y sin radio para poder avisar lo que sucedía.

Hasta el cierre de esta nota, las otras cuatro personas permanecen desaparecidas, entre esas, Remis Camblor, capitán de la nave y padre de los niños.

Ya las autoridades iniciaron una nueva búsqueda para intentar dar con el paradero de los otros náufragos.

