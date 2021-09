PJ denuncia «guerra sucia» por parte del Psuv y David Uzcátegui

Integrantes de Primero Justicia alertaron este miércoles que David Uzcátegui y el Psuv fraguan una «guerra sucia» para distorsionar el acuerdo entre Carlos Ocariz y David Uzcátegui, sobre cómo se elegiría el candidato unitario de la MUD para la gobernación de Miranda.

Roger Delgado escribió en Twitter que la tolda aurinegra tiene información de que «al mejor estilo de «El Mazo Dando», el comando de Uzcátegui prepara guerra sucia con falsos captures y audios chimbos» e hizo un llamado a «cumplir con el acuerdo».

Este martes, el primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello refirió a la situación de Miranda y dijo “todos divididos andan. Una gente peleando, que si una encuestadora, la otra, cada lapso que le den a la oposición es peor, más pelean, se insultan».

«El espectáculo que están protagonizando en Miranda es bochornoso. Yo tengo el acuerdo original y el forjado, mañana lo presento. Ya salió Juan Carlos Caldera, claro que tiene que salir, eso es parte del malandraje de la oposición. No tarda en salir Goicochea a insultarse y eso que todavía no ha salido Juanito», expresó entre risas.

Este viernes, 3 de septiembre, el precandidato a la gobernación de Miranda, Carlos Ocariz declaró que las encuestas fueron el método para definir el candidato unitario de la MUD y exigió una auditoría para 2 de las 4 encuestas utilizadas. Explicó que en un documento -él y David Uzcátegui- acordaron tener un candidato unitario en base a 4 encuestas. «En dos encuestas se hicieron auditorias con presencia de ambos comandos políticos. En las otras dos no se hizo».

«Dónde se hizo auditoría ganamos, en el resto no tenemos resultados, se tiene que cumplir el acuerdo con presencia de ambos comandos», enfatizó.

Asimismo, criticó la postura del «otro comando» quien se inclina por irrespetar los acuerdos. «Me ha tocado perder y ganar y lo he reconocido. En esta oportunidad hay dos posibilidades: en esas empresas donde no se cumplió la auditoría de ambos comandos, que no se cuenten, la otra opción es que con las mismas empresas y las mismas condiciones, se haga la auditoría con los comandos como se pactó».

En respuesta, Uzcátegui rechazó repetir las encuestas, ya que asegura que ganó 3 de 4, perdiendo solo la telefónica, pero dijo estar dispuesto a auditarlas. «Ganamos 3 de 4 encuestas. La telefónica la perdimos. Tiene un margen de error muy alto. Yo gané 8 de 12 preguntas y ahora no quieren reconocer su derrota. Yo propuse primarias pero no aceptaron porque iban a perder y ellos me lo dijeron… Pueden auditar lo que quieran, lo que si no se puede plantear es repetir las encuestas hasta que ganen».

A juicio del opositor, desde el bando de Carlos Ocariz «jamás se esperaban que les ganáramos las encuestas». «Las encuestas se pueden auditar, lo que pasa es que el acuerdo era para auditar una encuesta y era la telefónica, pero después editaron el texto y ves que lo ponen entre líneas, una cosa burda… Después sacaron un supuesto comunicado de la MUD que fue desmentido», recordó el militante de Fuerza Vecinal.