Calculan que flujo de remesas ronde los $1.950 millones para finales de año

El economista Alejandro Grisanti explicó que debido a la pandemia, el nivel de remesas hacia Venezuela se ha visto afectado desde 2020, pero precisó que para finales de 2021 se calcula un incremento en el envío de remesas a 1.950 millones de dólares.

Hispano Post reseñó que de acuerdo con estimaciones de la firma Ecoanalítica, en el año 2020 el envío de remesas descendió de 3.500 millones de dólares en 2019 a 1.550 millones de dólares, debido a que el principal éxodo de venezolanos ha sido hacia Suramérica, donde se encuentran los países más afectados por la pandemia, lo que se traduce en menor poder adquisitivo de los venezolanos en esos países para enviar remesas hacia Venezuela.

Sin embargo, sostuvo que para finales de 2021 se calcula un incremento en el envío de remesas a 1.950 millones de dólares. “Es una cifra inferior a la de 2019, pero que representa un crecimiento de 20% después de la caída que tuvo”, agregó.

Por su parte, el economista Ronald Balza declaró que los países que más envían remesas hacia Venezuela son Colombia y Perú, por el número de migrantes venezolanos que hay en esas naciones, y la cantidad que está en alrededor de 50 dólares mensuales.

El también economista Leonardo Vera criticó que en Venezuela no hay un concepto de remesas, «sino un concepto de balance de pagos, y ese flujo de dinero, que se supone son divisas que entran unilateralmente a Venezuela, no está siendo registrado oficialmente por ninguna entidad».

Afirmó que debería ser registrado por el BCV y publicado trimestralmente, «como se hace en todos los países».

“Lo que existen son estimaciones muy gruesas que hacen algunos analistas respecto a cuál puede ser ese flujo. Incluso algunas de las cosas que se consideran como remesas no lo son. Entonces no sabemos cuánto está entrando en materia de remesas a Venezuela, porque no hay un registro oficial. La apreciación actual es de 3.000 millones de dólares aproximadamente.”, enfatizó.

Agregó que las remesas -desde el punto de vista de balance de pago- conceptualmente es una entrada de divisas a un país receptor, y destacó que generalmente, una persona que se encuentra fuera del país le envía dólares a otra que está en Venezuela a través de una compañía que ofrece servicios financieros y de comunicación internacional, el receptor acude con su documento de identidad a esa entidad y recibe las divisas. Pero esto no es lo que ocurre en Venezuela porque muchas veces lo que reciben los beneficiarios son bolívares y no dólares, por lo que no puede ser considerado una remesa.

