Cicpc investiga número telefónico usado para acosar a una psicóloga

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), investigan el número telefónico proporcionado por la psicóloga Ana Isabel Urdaneta, de propiedad de una persona desconocida que la acosó por Whatsapp. La mujer decidió contar su experiencia por redes sociales, lo que hizo que otras profesionales se pronunciaran tras vivir el mismo episodio.

El 30 de agosto la especialista en salud mental publicó un hilo en Twitter el cual inició: “Les voy a contar la peor experiencia que he tenido”. En él relató cómo un hombre se comunicó con ella para solicitarle una cita supuestamente para su hija de 14 años.

Urdaneta pautó el encuentro para las 11:00 AM del martes 30 de agosto, sería de forma presencial en su consultorio ubicado en un centro empresarial del Distrito Capital. “Le pregunto como de costumbre si viene referido por alguien y me comenta que consiguió mi número por las redes sociales. Sí me extrañó que usaba un número americano, pero muchas personas tienen su WA con números de afuera”, relató la psicólogo.

Cuando la profesional iba camino al encuentro, recibe una llamada del hombre que se dio a conocer como “Cristian”, diciéndole que llegó al consultorio. “A las 11:00 llego a la oficina que es compartida con mi papá, y estaban varios de los empleados allí. Me abre una de las empleadas y yo le pregunto si no había llegado un paciente con una niña, me dice que no, que nadie había llegado”, contó Urdaneta.

Extrañada de la situación, la psicólogo volvió a llamar al presunto paciente para que subiera al consultorio con su hija. La respuesta que él le dio fue: “No, no traje a mi hija”, lo que disparó aún más las alarmas de la profesional.

Las siguientes palabras que pronunció el acosador aún retumban en la mente de la joven y de todos los que leyeron y se conectaron con su relato: “Igual yo solo quería saber donde trabajaba, ya sé donde trabaja y puedo venir cuando quiera a cogérmela, solo debo asegurarme de que estás sola”.

La psicóloga enseguida bloqueó el número, luego se dispuso a publicar lo sucedido en redes sociales para alertar a colegas y a demás mujeres. Recibió mensajes de otras especialistas de su misma rama que le confesaron que sufrieron el mismo caso de acoso proveniente de ese número telefónico que actualmente es investigado por autoridades de la policía científica.

A raíz de la preocupación que imperó entre profesionales de la psicología, luego de la confesión de Ana Isabel, el presidente del Colegio de Psicólogos del estado Miranda, Víctor Méndez, decidió hacer un Live para alertar al gremio sobre cómo cuidarse ante la ventana que representan las redes sociales para el acoso y la extorsión.

A continuación publicamos los tuits de la psicóloga, en la que relata a detalle la experiencia de acoso que sufrió:

Glorimar FernándezSucesos