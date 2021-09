¿Existen los alimentos light?

En cuestión de alimentos, «sin», «bajos en» o sencillamente light, el panorama es muy extenso y variado. Hay de todo: embutidos, chocolate, mermeladas, mayonesa, leche, helados, dulces, etcétera.

Pero, ¿qué es exactamente un producto light? Es aquel que, por sus características de elaboración, contiene un valor energético menor a su similar entero.

Es decir, si habitualmente una mayonesa oscila en torno a las 730 kcal por 100 gramos de producto, un alimento similar con características y fines culinarios parecidos, pero con un contenido energético menor, puede ser calificado como light.

La aparición de este tipo de alimentos es relativamente nueva, pero ya han creado a su alrededor una especie de cultura y hay quienes los han adoptado con normalidad en su alimentación habitual, están o no a dieta.

Muchas familias consumen generalmente leche semidescremada o quesos desgrasados, así como mermeladas bajas en calorías o galletas integrales.

Sin embargo, no se confié, porque en muchas ocasiones el apelativo light no responde a la realidad y los alimentos bajo esta denominación no son tan distintos de sus homólogos enteros.

Lo primero que debe saber sobre tales productos es que, en muchos casos, el valor energético es realmente alto, aunque menor que el original.

La mayonesa light, por ejemplo, es un producto cuyo valor calórico no llega a la mitad que una mayonesa normal, pero aun así su aporte es alto. Al tratarse de un producto light, el consumidor se confía y toma más de la cuenta.

¿Existen las comidas light?

El pan

Es otro asunto que confunde: el blanco (o normal) tiene alrededor de 240 kcal por 100 gramos. El de trigo integral (la alternativa supuestamente con menor aporte calórico) alrededor de 210 kcal. ¿El pan de caja?: 280 kcal. Usted dirá si son light.

Las mermeladas

En cuanto a las mermeladas es indispensable prestar una gran atención a las etiquetas, ya que de un fabricante a otro las cosas cambian mucho. Una mermelada normal suele tener unas 240 kcal por 100 gramos. La versión light del mismo fabricante reduce su aporte energético a 23 kcal… ¡en 10 gramos!

Los quesos

En materia de quesos existen algunos productos realmente sensacionales. El queso medio oscila alrededor de las 340 kcal. Un queso light varía entre 56 y 106 kcal. Con el jamón sucede algo parecido: por lo general tiene un valor energético de 418 kcal por 100 gramos y, los light, al haber sido sometidos a la extracción y eliminación de buena parte de sus grasas, alcanzan entre 126 kcal por 100 gramos.

Como verá, las cosas cambian mucho de un alimento a otro, de una marca a otra y de una cantidad a otra. Así que, la próxima vez que tenga ganas de relajar la dieta con un alimento light, primero asegúrese de que su aporte energético venga especificado en la etiqueta.

800Noticias

Por: Reporte Confidencial