Fotoperiodista venezolana fue premiada en Francia por reportaje sobre reclusas

Ana María Arévalo Gosen fue distinguida con el Premio Camille Lepage por su impactante fotorreportaje sobre las condiciones de vida de las mujeres en detención preventiva en Venezuela y El Salvador. El premio consta de 8.000 euros con los que Arévalo espera proseguir su trabajo en otros países de América Latina.

Ana María Arévalo Gosen tiene una mirada profunda y una sonrisa franca. Cuando habla sobre su trabajo en las cárceles de su Venezuela natal y de El Salvador, sus ojos se iluminan a pesar de que lo trágico y triste presenciado en esos centros de detención.

La fotógrafa venezolana estuvo en el reconocido Festival de fotoperiodismo Visa pour l’image de Perpiñán, donde fue distinguida con el premio Camille Lepage 2021 por “Días eternos”, una serie de retratos comenzada en 2017 y que fue ampliada en 2021 en El Salvador.

“Días eternos” retrata la situación infrahumana en la que viven cientos de mujeres quienes esperan en los centros de detención preventiva y que son víctimas no solo de la violencia endémica en esos dos países, sino de sistemas penitenciarios ineficaces.

“En las cárceles de Venezuela y de El Salvador las mujeres a veces comparten la celda con los hombres, no tiene acceso a asistencia médica, ni a una ayuda psicológica, viven hacinadas y dependen de sus familiares para sobrevivir, porque los centros no les ofrecen ni comida. Algunas están embarazadas, otras salen embarazadas en la cárcel. Y así viven a la espera de una decisión de justicia que puede tardar días, meses e incluso años, cuando por ley la detención preventiva no debería superar los 45 días”, explicó Arévalo ante los micrófonos de RFI.Según contó la fotógrafa, la gran mayoría de esas mujeres son de origen modesto y con historias personales trágicas. Para esta serie, Arévalo necesitó tiempo para entablar una comunicación sincera con ellas y fue testigo de la solidaridad entre las detenidas.

“Muchas tienen sus bolsos listos, como si vivieran con la esperanza de que se les permita recobrar su libertad rápidamente. Y para todas, los días son eternos”, dijo. “Ellas son el reflejo de todo lo que funciona mal”

Arévalo, quien vive actualmente en Bilbao, estudió fotografía en Toulouse y fue recompensada por esta serie con el premio Lucas Dolega, en 2020. El Premio Camille Lepage –nombre de la joven fotorreportera francesa asesinada en República Centroafricana en 2014 – está dotado con 8.000 euros, lo que le permitirá proseguir su serie en otros centros de detención en América Latina.

Con información de RFI

Por: Reporte Confidencial