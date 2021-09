¡Horror! El pasado oscuro de Daymar Mora, la nueva novia de Chyno Miranda

Hace algunas semanas atrás, el cantante venezolano Chyno Miranda y su todavía esposa Natasha Araos notificaron a sus seguidores que están separados aparentemente por una infidelidad de parte del artista. Ahora, se ha comenzado a decir que la manzana de la discordia es una modelo criolla de nombre Daymar Mora.

De acuerdo con la cuenta de farándula en Instagram «Cucalina Robollo»; la mujer en cuestión es una delincuente que se dedicaba al hurto y robo de automóviles en Venezuela, por lo que estuvo sumergida en un proceso legal por tales actos delictivo. De igual manera, dieron a conocer que Daymar fue reina del estado Táchira.

La cuenta publicó una serie de capturas de reportes informativos donde se decía que Mora estaba involucrada con una banda llamada «Los Toyoteros» quienes se dedicaban a robar carros y que justo en ese entonces en el año 2011, le robaron la camioneta al gobernador del estado Táchira.

«Y ahora en Qk Tv: la resurrección, veamos esta historia de amor tipo crepúsculo. El heteroflexible Chyno Miranda y que tiene nueva more: una tal Daymar Mora…bien santa ella. Me informan que presuntamente la niña es esta: ex reina de belleza, delincuente y miembro de una banda de roba carros», escribió la fuente.

«Normal, mamis, la gente se junta siempre con su similar. Recordemos que lo del Chyno ese es andar rodeado de malandros (a las pruebas me remito, solo basta ver el contenido de este post con el rojo rojito ese). La tierra siempre se nota, siempreeeeee. ¿Estaremos en presencia del relevo de Rosita? Susta…eso Venezuela tiene que averiguarlo. Por cierta que ya veré a muchos defendiendo a esa more y diciendo que merece una oportunidad y que todas quieren ser como ella y que esto es envidia, porque así son ustedes. Terribla», agregó.

Uno de los artículos publicados por reportero24 dice que la joven Daymar Mora fue captura por pertenecer a una banda que robaba autos «Los Toyoteros» en el 2011

Únete a nuestro Canal en Telegram