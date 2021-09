«Le pusimos ‘chefsito'»: gato se hace viral al beber agua en compañía de un ratón

Por Sebastián Rojas Yeza.JUEVES 9, SEPTIEMBRE 2021 13:57 HRSEl dueño del felino, Benjamín Sagredo, habló con T13.cl sobre la llamativa escena y afirmó que bautizaron al roedor. «Le pusimos ‘chefsito'», declaró.

Si hay algo que nos enseñó la serie «Tom & Jerry» -y también la naturaleza, obvio- es que los gatos y los ratones no suelen llevarse muy bien.

Sin embargo, hay excepciones y una particularmente se hizo muy llamativa en redes sociales.

Hace algunas semanas se viralizó el registro de un gato negro que tomaba agua en compañía de ni más ni menos que un ratón.

«Simón, te hiciste amigo de un ratón. ¿Me estás hueviando? (…) no puede ser, tú tienes que matarlo «, le decía el dueño en el registro viralizado por Instagram.

El autor del registro fue Benjamín Sagredo Reyman, dueño del felino, quien precisó a T13.cl cómo ocurrió la llamativa escena.

«No puedo dejar de sorprenderme de cómo se fue viralizando el video«, dijo entre risas.

De igual forma, detalló que «Simón es un gato muy amistoso y se ha criado con dos border collie. Es un perro más » y que «llevaba varios días escuchando ruidos y un día, en la mañana, me disponía a ir a la cocina y lo pillé con el ratón, como si fueran amigos«.

«Me impresionó tanto que empecé a hablarle de que le hiciera algo», señaló entre risas, aunque aseguró que «no dejaba de hacerle cariño y jugar con él».

«El ratoncito aparentemente compartía hace días con él en el pote del agua. Entonces decidí ir a dejarlo a la plaza que está al frente«, añadió.

Sin embargo, reconoció que «entró como tres veces más (a la casa). Le pusimos ‘chefsito’«.

