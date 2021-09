Libro: KM 123

Una apasionante novela negra sobre las relaciones de pareja y las medias verdades.

Todo arranca con un móvil apagado. Ester llama, Giulio no responde. No lo hace porque acaba de ser trasladado al hospital en estado grave a causa de un accidente de tráfico producido en el km 123 de la Via Aurelia de Roma. Sin embargo, quien encenderá el teléfono es Giuditta, la mujer de Giulio, quien lógicamente no sabe nada de Ester. Podría parecer el inicio de una comedia de enredo, pero nada más lejos de la realidad: un testigo afirma que el accidente de Giulio ha sido en realidad un intento de asesinato, por lo que la investigación será asignada al perspicaz inspector de la policía criminal Attilio Bongioanni, quien deberá enfrentarse a un caso en el que nada es lo que parece.

Andrea Camilleri, el querido maestro de la novela negra contemporánea, firma un thriller muy inteligente, rápido y con múltiples voces que nunca dan respiro y que sumergen al lector en una trama endiabladamente hábil para disfrutar de principio a fin.



«Una novela negra con todas las de la ley.» Giornale di Sicilia

«Una verdadera joya.» Torino CronacaQui

Autor: CAMILLERI, ANDREA

Genero: Bolsillo

Páginas:224

